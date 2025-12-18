O guia Casual do verão

Depois de um inverno especialmente rigoroso, o verão, a mais brasileira das estações, já se anuncia por todos os lados. Nos números digitais dos termômetros de rua. No sol das praias de norte a sul. Nas fortes chuvas, necessárias, mas por vezes perigosas. Nas roupas de linho, leves e estilosas. Nos cremes que evitam insolação e hidratam a pele. No drinque refrescante que ressuscitou, nos restaurantes à beira-mar. Na música que toca no seu Spotify, nos livros cheios de areia que estão na lista de best-sellers. Preparamos a seguir uma lista do melhor desta temporada. Aproveite as festas. E até 2026!