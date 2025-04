O universo do café: 5 fatos curiosos para os amantes da bebida

O café é a segunda bebida mais apreciada pelos brasileiros, e desempenha um papel significativo na cultura e na economia do país. Em 2024, o consumo nacional registrou um aumento de 1,11%, totalizando 21,916 milhões de sacas consumidas no período de novembro de 2023 a outubro de 2024.

Tomar um cafezinho com os amigos, familiares, colegas de trabalho e até mesmo sozinho é uma prática da rotina de inúmeras pessoas mundo afora. Mas, além do sabor da bebida e das experiências proporcionadas por ela, o que mais você sabe sobre o grão? Trouxemos algumas particularidades que vão te surpreender!

5 curiosidades sobre o café

Qual você considera o seu grau de conhecimento sobre o grão? O que você sabe sobre a origem e as particularidades dele? E as diferenças entre as espécies? Abaixo, estão cinco curiosidades que vão aprofundar o seu entendimento sobre o universo cafeeiro.​ Confira a seguir.

Qual é o nome científico e a origem do café?

O café, conhecido cientificamente como Coffea, possui diversas espécies, sendo as mais cultivadas a Coffea arabica (café arábica) e a Coffea canephora (café conilon ou robusta). Mas, você sabe de onde ele veio?

Acredita-se que o café surgiu na Etiópia, no continente africano, por volta do século IX. Segundo a lenda mais conhecida, um pastor chamado Kaldi percebeu que suas cabras ficavam mais agitadas e com energia após mastigarem os frutos do cafeeiro. Dessa forma, levou os grãos até um monge local, que preparou uma infusão e notou que a bebida ajudava a manter o foco e evitar o sonho durante longas orações.

A partir da Etiópia, o consumo do grão se espalhou pelo mundo árabe, chegou ao Iêmen e se tornou parte essencial da cultura islâmica. Por volta do século XV, a bebida já era consumida em Meca e no Egito. No século XVII, comerciantes europeus levaram os grãos de café para o Velho Continente, onde rapidamente conquistaram os paladares da nobreza. Mais tarde, as mudas de café foram introduzidas nas colônias tropicais, incluindo o Brasil, que se tornaria o maior produtor mundial da bebida.

Qual a diferença entre café arábica e conilon?

As distinções entre o arábica (Coffea arabica) e o conilon (Coffea canephora) são notáveis tanto no cultivo quanto nas características da bebida.

O arábica é cultivado em altitudes elevadas, tem altura média de 3 a 5 metros, mas pode atingir 10 metros, segundo estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Suas raízes podem chegar até 1,5 m de profundidade e a planta dá flores com fragrâncias que lembram o jasmim. No quesito sabor, o café arábica é mais suave e complexo, com notas aromáticas distintas, e possui menor teor de cafeína, variando de 0,8% a 1,4%.

Já o conilon cresce em altitudes mais baixas, em ambientes mais quentes e úmidos. Ele é mais resistente a pragas e doenças, e tem sabor mais intenso e amargo. O seu teor de cafeína é mais elevado, entre 1,7% e 4,0%.

Quais são as outras espécies de café?

Além do arábica e do conilon, é possível encontrar o café libérica (Coffea Liberica) e o café excelsa (Coffea Excelsa).

Apesar de raro, o libérica é encontrado em partes da Europa Central e da região leste de Java. Ele possui grãos maiores e, frequentemente, assimétricos, sendo o único no mundo a ter forma irregular. No quesito aroma, ele conta com notas florais e frutadas, além de sabor defumado e amadeirado.

Já o excelsa é cultivado, majoritariamente, no sudeste da Ásia. O grão tem um corpo azedo e frutado, similar a uma torra leve, com notas escuras. Ele é utilizado em misturas com o objetivo de dar à bebida um impulso extra de sabor e complexidade.

O café pode ser considerado uma fruta?

Sim! O café que conhecemos é o caroço de uma fruta chamada cereja do café. Essa pequena fruta vermelha ou amarela (dependendo da variedade) envolve os grãos que, posteriormente, serão processados para a produção da bebida. Na natureza, as cerejas do café são adocicadas e podem ser consumidas in natura.

Qual é o país que mais consome café no mundo?

Apesar do Brasil ser um dos maiores consumidores de café, são os Estados Unidos que lideram o ranking mundial. A diferença para o primeiro lugar é de 4,1 milhões de sacas. Entretanto, se compararmos o consumo per capita do Brasil com o dos EUA (4,9 kg. hab. ano – café cru), o valor brasileiro é superior.

Vale lembrar, ainda, que se considerarmos a quantidade de café ingerida por pessoa no período de um ano, países nórdicos, como Finlândia, Noruega e Islândia se destacam nas primeiras posições, segundo o levantamento feito pela International Coffee Organization.

E aí, você já sabia alguma dessas curiosidades? Continue acompanhando a nossa coluna e fique por dentro do universo cafeeiro.

