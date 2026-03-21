Café no mundo: como é a cultura da bebida em outros países

No Brasil, o café faz parte da rotina da população e está presente em 98% dos lares, com um consumo de três a cinco xícaras por dia, segundo pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), em parceria com o Instituto Axxus. Mas cada país tem a sua história com o café, cultivando tradições diferentes.

Ao redor do mundo, o café é preparado e apreciado de diferentes formas. Há locais em que um método de preparo se destaca ou o modo de beber varia do que estamos habituados no Brasil.

Veja curiosidades sobre o café em países como Finlândia, Itália e Japão.

Finlândia e o consumo da bebida

Dados da Organização Internacional do Café (OIC) apontam que a Finlândia é o país que mais consome café per capita no mundo. São cerca de 10 kg por pessoa ao ano. Já no Brasil, são 4,82kg, de acordo com os indicadores anuais da ABIC.

O país nórdico é parceiro do Brasil no setor cafeeiro e recebe nossas exportações. Na Segunda Guerra Mundial, inclusive, a nação sul-americana doou 10 mil sacas de café para o país nórdico, segundo a Embaixada finlandesa.

Consumo de café no Japão

O chá é uma tradição no país, com raízes no budismo, mas, o café ganhou espaço no Japão e, hoje, integra a cultura nacional. As kissaten, tradicionais lojas de chá, ao longo dos anos, se tornaram cafeterias.

Aliás, elas fazem parte da rotina da nação nipônica e são referência em sabor. 45,6% dos japoneses acreditam que os cafés de qualidade são vendidos por esses estabelecimentos, conforme pesquisa do Cross Marketing no país.

Saiba mais sobre os dados brasileiros.

Ainda que o café coado das cafeterias faça sucesso no Japão, o mercado já tem uma tradição na oferta de bebidas gaseificadas em lata e opções quentes ou frias disponíveis em máquinas automáticas: 31,8% gostam do tipo instantâneo e 30,2% dos para viagem, que são prontos para beber, conhecidos como ready to drink.

O tradicional café espresso da Itália

Enquanto o café coado é o queridinho dos brasileiros, na Itália, os espressos são as estrelas das cafeterias.

Feito em alta pressão, esse tipo de café é intenso, saboroso e finalizado com uma espuma cremosa.

Sob a mesma ideia, a cafeteira moka, conhecida como italiana, conquistou os lares do país. Inventada na década de 1930, ela possibilita um preparo similar ao espresso ao utilizar pressão para passar um cafezinho.

Mesmo esses métodos sendo famosos na “bota da Europa”, a popularidade deles não é tão alta entre os brasileiros: 29% preparam o café em máquinas de espresso e apenas 11% utilizam a moka.

Depois dessa leitura enriquecedora sobre o café em diferentes culturas, que tal tomar uma xícara para seguir lendo? Conheça outras dicas na nossa coluna na Exame.