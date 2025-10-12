Consumo de café no Brasil: descubra quais são os hábitos dos brasileiros

Colunista
Publicado em 12 de outubro de 2025 às 11h32.
O consumo de café já é uma tradição no Brasil, influenciado por fatores culturais, econômicos e sociais. Atualmente, o país é o maior produtor de café do mundo e uma parcela importante do seu consumidor é composta por brasileiros, que têm mudado comportamentos ao longo dos anos em relação ao consumo da bebida.
Segundo a pesquisa “Café – Hábitos e Preferências do Consumidor (2019–2025)”, encomendada pela ABIC ao Instituto Axxus, e divulgada no início do mês, alguns hábitos de consumo de café se mantêm estáveis, e outros estão em mudança entre os brasileiros. Veja de qual grupo você faz parte!
Quase todos os brasileiros bebem café logo ao acordar (96%) ou ainda pela manhã (87%). Mas, é claro que depois do almoço tem que ter aquele cafezinho. 76% dos entrevistados gostam de consumir a bebida após a refeição. Já à tarde e à noite, a ingestão cai para 61% e 31%, respectivamente.
63% dos entrevistados tomam a bebida em busca de disposição e bom humor ao longo do dia. Já 42% bebem café porque faz parte de um ritual, pelo prazer de saborear e o bem-estar gerado.
A maioria dos brasileiros ingere café durante o expediente, seguido de casa e dos estabelecimentos comerciais. Apenas 39% dos respondentes frequentam cafeterias, motivados, principalmente, pela possibilidade de interagir com outras pessoas, pela qualidade do café e pelo ambiente agradável e relaxante.
No quesito quantidade, 44% dos consumidores de café do Brasil, em 2025, tomam entre três a cinco xícaras por dia, uma queda de 2%, na comparação entre 2023 e 2025. Em compensação, o consumo de mais de uma ou duas xícaras cresceu 5%.
O café é preparado de diversas maneiras ao redor do mundo, mas o uso do coador de pano é prática de 52% dos brasileiros e se mantém nas pesquisas acima dos 50%. Já o consumo dos espressos de máquina caiu de 38% para 29% em relação à última pesquisa. Entre os estilos preferidos de café estão o Extraforte e o Tradicional. Segundo o estudo, 41% gostam e 55% compram deles.
Os brasileiros preferem, principalmente, o café com açúcar ou adoçante. Seja puro ou com leite, a bebida precisa estar doce para mais de 50% dos entrevistados. Além disso, o consumo de café quente ou gelado com outros ingredientes tem crescido e representa 23% das diferentes formas de consumir a bebida favorita do Brasil.
A parcela de brasileiros que compram marcas mais baratas cresceu de 16% para 39%. Ainda assim, o consumidor sabe reconhecer quando o café é de qualidade. 87% dos respondentes acredita que os produtos com selo de qualidade da ABIC são melhores.
E aí, identificou o seu hábito de consumo de café nos resultados do levantamento?
Se você quer saber mais sobre o tema, fique por dentro da nossa coluna e não perca as novidades relacionadas ao universo do café.