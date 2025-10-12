Consumo de café no Brasil: descubra quais são os hábitos dos brasileiros

O consumo de café já é uma tradição no Brasil, influenciado por fatores culturais, econômicos e sociais. Atualmente, o país é o maior produtor de café do mundo e uma parcela importante do seu consumidor é composta por brasileiros, que têm mudado comportamentos ao longo dos anos em relação ao consumo da bebida.

Segundo a pesquisa “Café – Hábitos e Preferências do Consumidor (2019–2025)”, encomendada pela ABIC ao Instituto Axxus, e divulgada no início do mês, alguns hábitos de consumo de café se mantêm estáveis, e outros estão em mudança entre os brasileiros. Veja de qual grupo você faz parte!

Saiba quais são os hábitos do consumo de café no Brasil

Ao raiar do dia

Quase todos os brasileiros bebem café logo ao acordar (96%) ou ainda pela manhã (87%). Mas, é claro que depois do almoço tem que ter aquele cafezinho. 76% dos entrevistados gostam de consumir a bebida após a refeição. Já à tarde e à noite, a ingestão cai para 61% e 31%, respectivamente.

Energia positiva

63% dos entrevistados tomam a bebida em busca de disposição e bom humor ao longo do dia. Já 42% bebem café porque faz parte de um ritual, pelo prazer de saborear e o bem-estar gerado.

Preferido no trabalho

A maioria dos brasileiros ingere café durante o expediente, seguido de casa e dos estabelecimentos comerciais. Apenas 39% dos respondentes frequentam cafeterias, motivados, principalmente, pela possibilidade de interagir com outras pessoas, pela qualidade do café e pelo ambiente agradável e relaxante.

Algumas xícaras

No quesito quantidade, 44% dos consumidores de café do Brasil, em 2025, tomam entre três a cinco xícaras por dia, uma queda de 2%, na comparação entre 2023 e 2025. Em compensação, o consumo de mais de uma ou duas xícaras cresceu 5%.

Coado é tradição

O café é preparado de diversas maneiras ao redor do mundo, mas o uso do coador de pano é prática de 52% dos brasileiros e se mantém nas pesquisas acima dos 50%. Já o consumo dos espressos de máquina caiu de 38% para 29% em relação à última pesquisa. Entre os estilos preferidos de café estão o Extraforte e o Tradicional. Segundo o estudo, 41% gostam e 55% compram deles.

Café doce

Os brasileiros preferem, principalmente, o café com açúcar ou adoçante. Seja puro ou com leite, a bebida precisa estar doce para mais de 50% dos entrevistados. Além disso, o consumo de café quente ou gelado com outros ingredientes tem crescido e representa 23% das diferentes formas de consumir a bebida favorita do Brasil.

Preço e selo de qualidade contam

A parcela de brasileiros que compram marcas mais baratas cresceu de 16% para 39%. Ainda assim, o consumidor sabe reconhecer quando o café é de qualidade. 87% dos respondentes acredita que os produtos com selo de qualidade da ABIC são melhores.

E aí, identificou o seu hábito de consumo de café nos resultados do levantamento?

Se você quer saber mais sobre o tema, fique por dentro da nossa coluna e não perca as novidades relacionadas ao universo do café.