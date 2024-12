Café gelado é tendência para o verão; confira 5 receitas

O café gelado não é, de fato, uma novidade entre os amantes da bebida. Mas tem ganhado a atenção dos consumidores por oferecer a refrescância necessária para encarar os dias mais quentes do verão. A tendência é apontada na pesquisa "Coffee Lovers 2024", realizada pela consultoria São Paulo Coffee Hub e o maior grupo de compras coletivas de cafés especiais do país, o Diário de um Coffee Lover, em parceria com a Associação Brasileira das Indústria de Café (ABIC). Segundo o levantamento, os que preferem café gelado ou ambos somam 23,8% dos entrevistados.

Refletindo o aumento na demanda por esse tipo de produto no mercado, a Nestlé lançou recentemente, durante a Semana Internacional do Café (SIC), uma opção de café solúvel para preparo em água ou leite gelados. De acordo com um representante da marca, o clima quente e a popularização das cafeterias influenciaram esse crescimento.

Café gelado ou quente, a certificação é indispensável para o amante da bebida

Ainda segundo a pesquisa, independentemente se o café será consumido quente ou gelado, o coffee lover entende que a certificação é crucial. Aproximadamente 65,5% dos entrevistados conhecem algum selo ou certificação referente ao café. Para 52,4% dos entrevistados, a ABIC é a certificadora mais conhecida.

Confira receitas de cafés gelados

Frapê de café com chocolate

Prepare o café normalmente, coloque-o em forminhas de gelo e, depois, leve ao congelador. Em seguida, bata os cubos no liquidificador com leite gelado, açúcar e chocolate em pó. Despeje a mistura em um copo e complete com calda de chocolate. Finalize com chantilly e sirva!

Cold Brew

Em uma prensa francesa, coloque uma xícara de café moído grosso e quatro xícaras de água gelada. Reserve a mistura por, aproximadamente, 15 horas. Em seguida, é só filtrar o café.

Café gelado com caramelo

Junte açúcar e água em uma panela e, em seguida, coloque para esquentar e mexa bem até atingir a coloração de cor caramelo. Junte o creme de leite e leve à geladeira. Adicione o caramelo, o café e algumas pedras de gelo em um copo.

Frapê de café

Separe meia xícara (chá) de leite, cinco cubos de gelo com café e uma rapadura ralada. Coloque os cubos de gelo e o leite no liquidificador, e bata até que a mistura fique com consistência de frapê. Divida a bebida em dois copos, polvilhe com rapadura ralada e sirva a seguir.

Iced Mocha

Você precisará de 150 gramas de gelo (seis cubos), 150 ml de leite, 150 ml de café coado resfriado e 20 gramas de chocolate. Para fazer a calda, utilize chocolate em pó com 60% de cacau, açúcar a gosto e água (a cada 100 g de chocolate em pó, coloque 100 ml de água). Misture todos os ingredientes em fogo baixo e deixe que o líquido seja reduzido até a metade. Desligue quando a mistura estiver concentrada, ou seja, com aparência semelhante à do mel. Para montar, basta colocar os cubos de gelo em um copo grande e, posteriormente, adicionar a calda de chocolate, o café e o leite.

Agora que você já aprendeu algumas receitas, que tal experimentá-las? E não esqueça de ficar por dentro da nossa coluna para não perder as novidades relacionadas ao universo do café!