Harmonização de cervejas: dicas para combinar com pratos de Natal

Ainda que as ceias de Natal tenham receitas clássicas, cada família possui um prato que representa a festa. Seja o tender, a farofa, o peixe e até a sobremesa, as receitas variam de acordo com a região do país. Para este fim de ano, a Baden Baden uniu forças com a chef Elisa Fernandes para lançar um livro com receitas natalinas harmonizadas com seus rótulos.

Entre as receitas, o Tender com molho de mostarda dijon, laranja e melado, harmonizado com a Baden Baden IPA, é um dos destaques. “O tender é a receita favorita da minha mãe e um verdadeiro queridinho na nossa família. Desde que me tornei cozinheira, consegui encontrar fornecedores que produzem um tender mais artesanal, o que trouxe ainda mais valor para essa receita. Na minha família, por muitos anos passamos os natais separados, pois todos moravam longe. Então, decidimos que, sempre que nos reunimos, celebramos como se fosse Natal, com o tradicional tender e a farofa da minha mãe", diz Elisa.

A farofa ganhou uma versão especial preparada com a Baden Baden Cristal, uma cerveja pilsen leve e refrescante, cujas notas de casca de pão e cereais harmonizam perfeitamente com os sabores do prato. O grissini de cebola caramelizada, outro acompanhamento, também combina com o frescor e a carbonatação desse estilo, que ajudam a equilibrar a gordura e limpar o paladar para outras combinações.

Para os amantes de peixes, o e-book traz o peixe branco à Bras com legumes no creme de ovos, harmonizado com a Baden Baden Peach. A cerveja, que possui um toque frutado de pêssego, complementa a delicadeza do prato, enquanto seu dulçor contrasta harmoniosamente com os elementos salgados.

Na sobremesa, a cerveja aparece novamente ao lado de uma refrescante granita de pêssego servida com creme batido e caramelo salgado, realçando as notas frutadas e equilibrando os sabores doces e salgados.

Já para pratos com sabores cítricos e refrescantes, como o salpicão de Natal e as casquinhas de bacalhau, a escolha é a Baden Baden Witbier. Esta cerveja, com sua leve acidez e aromas de casca de laranja e sementes de coentro, complementa os pratos por semelhança, criando uma experiência gastronômica leve e equilibrada.

As sobremesas também têm seu destaque no e-book. A rabanada com caramelo salgado, por exemplo, é harmonizada com a Baden Baden Golden, cerveja de trigo com notas de canela e frutas vermelhas. Segundo a sommelière do Grupo Heineken, Patrícia Sakakura, essa combinação é excelente. “A canela da rabanada encontra equilíbrio nas notas da Baden Golden, enquanto o caramelo salgado traz um contraste interessante, elevando a experiência do paladar.” O pavê de panetone, uma opção que, segundo a chef Elisa, incentiva o aproveitamento das sobras, também brilha ao lado da Baden Baden Golden, reforçando os sabores natalinos.

Por fim, os pratos mais encorpados encontram harmonizações que realçam sua profundidade de sabores. O tender e as lentilhas, preparadas com carne de porco curada, defumada e com amêndoas, ganham destaque ao lado da Baden Baden IPA. Essa cerveja, com seu amargor e notas aromáticas se equilibra com a gordura e os temperos dos pratos. “A Baden Baden IPA, com sua adição de suco de maracujá, se harmoniza com o cítrico do suco de laranja presente na receita do tender. Seu perfil alcoólico e lupulado complementa a intensidade da carne, criando uma experiência memorável para a ceia de Natal”, diz Patrícia.

O e-book está disponível para download gratuito no site badenbaden.com.br/receitas-de-natal

Duas receitas da chef Elisa Fernandes para o Natal

O tender lá de casa

Ingredientes:

1 tender

suco de 2/3 de laranja bahia (pode ser outra laranja também)

1 copo de Baden Baden IPA

2 colheres (sopa) mostarda dijon

1 colher (sopa) melado

folhas de louro

cravo

pimenta do reino em grão

noz moscada

pimenta vermelha

salsinha

alecrim

tomilho

15g de farinha de trigo (p/ roux)

15g de manteiga (p/ roux)

Molho

Em uma tigela misture o suco de laranja, a cerveja Baden Baden IPA, a mostarda, o melado, as folhas de louro, o cravo, a pimenta-do-reino em grãos, a noz moscada e a pimenta vermelha.

Tender

Coloque o tender dentro de um saco de celofane (próprio para ir ao forno), despeje o molho e feche bem.

Roux

Misture a farinha e a manteiga até criar uma cor dourada. Depois, adicione o molho do tender já coado e mexa até engrossar.

Marinando

Deixe-o marinando de um dia pro outro (de 12 a 24h) na geladeira.

Montagem

Despeje o molho no tender, coloque para aquecer no forno a 180 graus por 40 minutos, ou até dourar, e sirva.

Receita para o Natal: a chef Elisa Fernandes apresenta a receita familiar "Farofa da mãe da Elisa" (Duda Gulman/Divulgação)

Ingredientes:

100g bacon (aproximadamente)

1 fio de azeite

50/70g de manteiga

½ cebola

¼ xic. de caldo do tender (ou qualquer outro caldo)

1 xic. de farinha de mandioca

2 ovos

50g de azeitonas

50ml de cerveja Baden Baden Cristal

cheiro verde (cebolinha e salsinha)

sal

pimenta do reino

Modo de Preparo:

Deixe os ingredientes cortados em cubinhos. Em uma frigideira larga e de fundo antiaderente, comece a fritar o bacon com um pouco de azeite. Depois de dourado, adicione a cebola e um taco grande de manteiga.

Deglaceie com Baden Baden Cristal até descolar o fundinho da panela.

Acrescente os ovos e deixe um tempo sem mexê-los para que fiquem pedaços maiores na farofa. Tempere tudo com um pouquinho de sal e mexa. Adicione um pouco do caldo do tender (Opcional, caso a pessoa tenha caldo em casa. Ele vai deixar a farofa mais úmida e com um gostinho especial).

Adicione a farinha e deixe dourar um pouco, mexendo. Coloque as azeitonas e, por último, o cheiro verde. Sirva.