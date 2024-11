Semana Internacional do Café: um dos maiores eventos sobre a bebida do mundo acontece no Brasil

Nesta semana, Belo Horizonte (MG) recebe a Semana Internacional do Café, um dos maiores eventos sobre a bebida do mundo e o grande encontro de profissionais que têm o objetivo de se conectar e gerar oportunidades para toda a cadeia do café brasileiro no acesso a mercados, conhecimento e negócios.

Com o objetivo de entrar no clima, separamos alguns dos principais termos e curiosidades ligados ao universo do café que irão bombar durante a SIC. Confira!

Você sabe o que são os blends de café?

O termo blend, na língua inglesa, significa misturar ou mesclar. O café blendado é aquele que utiliza a combinação de diferentes grãos com a finalidade de produzir uma bebida com determinados atributos acentuados. É uma técnica que agrega valor ao resultado final, ou seja, é bastante apreciado na xícara.

No mercado de cafés, a união entre as espécies Arábica e Canéfora (robusta e conilon) é a mais comum de ser encontrada. Enquanto a primeira apresenta sabor suave, equilibrado, adocicado, floral, frutado e cítrico, a segunda traz uma característica marcante, encorpada, amadeirada e de cereal. Pode-se também criar blends com arábicas ou canéforas de diferentes origens, produtores ou até variedades, há muitas possibilidades. O blend de café é um processo seguro e que dá personalidade à bebida.

Entenda o que significa o termo barista

De origem italiana, o termo barista é utilizado para denominar os profissionais especializados em preparar, servir e criar bebidas à base de café. Além de saber operar uma máquina de café espresso, é necessário possuir conhecimento sobre diferentes tipos de grãos, técnicas de torrefação, métodos de extração, dentre outros aspectos relacionados ao universo do café.

Os estilos de café

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), os estilos de café são:

Café Especial: possui amargor muito baixo, doçura de alta a muito alta e qualidade da acidez de alta a muito alta. Pode apresentar aromas intensos frutados, florais, baunilha, alcoólico e especiarias, não necessariamente todos juntos e obrigatórios, mas de intensidade alta e perceptível;

Café Extraforte: possui amargor alto, doçura de baixa a muito baixa e qualidade da acidez de baixa a muito baixa. Pode apresentar aromas moderados a fortes de tostado, especiarias, chocolate, madeira e herbal, não necessariamente todos juntos. Não apresenta aromas fortes ou muito fortes de terra/mofo, queimado, químico e verde. Normalmente, o ponto de torra é até moderadamente escuro;

Café Gourmet: possui amargor baixo, doçura de equilibrada a alta e qualidade da acidez de equilibrada a alta. Pode apresentar aromas leves de florais e frutados, e mais intensos de caramelo, mel e amêndoas, não necessariamente todos juntos e obrigatórios, mas de intensidade alta e perceptível;

Café Tradicional: possui amargor alto, doçura de baixa a muito baixa e qualidade da acidez de baixa a muito baixa. Pode apresentar aromas moderados a fortes de tostado, especiarias, chocolate, madeira e herbal, não necessariamente todos juntos. Não apresenta aromas fortes ou muito fortes de terra/mofo, queimado, químico e verde;

Café Superior: possui amargor, doçura e qualidade de acidez de equilibrado a baixa. As notas sensoriais trazem aromas de caramelo, cereal, tostado, amendoado, chocolate, leve frutado, especiarias e amadeirado (cedro e carvalho), não necessariamente todos juntos.

Métodos de preparo do café

Existem diversas maneiras de preparar o tão amado cafezinho. Afinal, a bebida oferece inúmeras possibilidades, e a forma que ela é feita influencia bastante no sabor final, bem como na experiência. Filtro de papel, coador de pano, cafeteira italiana ou Moka, Prensa Francesa e AeroPress são alguns exemplos. Mas, não se esqueça, atente-se sempre à qualidade e à pureza do café no momento de escolher o que mais se adequa ao seu paladar.

ABIC realiza final do Campeonato Brasileiro de Blends de Café na SIC

No último dia do evento, 22/11, às 15h, a Associação Brasileira da Indústria de Café vai realizar a final do Campeonato Brasileiro de Blends de Café. A competição contará com seis participantes, os vencedores das etapas de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais.

