Taylor Swift ou Scorcese? Filme da turnê da cantora lidera nas bilheterias dos EUA

Taylor Swift tem atraído multidões de fãs não apenas para seus shows, como também para seu filme-concerto nos cinemas dos Estados Unidos.

O longa "Taylor Swift: The Eras Tour" arrecadou mais de US$ 31 milhões em bilheteria neste final de semana, depois de faturar mais de US$ 90 milhões apenas na estreia.

Embora o sucesso do filme tenha expressado a força de Taylor Swift como fenômeno artístico, a produção também teve um marco inesperado, ao ultrapassar o novo longa do diretor Martin Scorsese em arrecadação nos cinemas norte-americanos.

Protagonizado por Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, "Assassinos da Lua das Flores", faturou US$ 23 milhões em seu lançamento. Mesmo que a quantia represente um bom lucro para os estúdios da Paramount, havia expectativa para melhores resultados nas bilheterias.

O filme tem duração de 3h26, fator que pode limitar o interesse do público, especialmente aqueles que rejeitam obras muito longas. Além disso, os cinemas tendem a oferecer poucas sessões diárias para filmes muito extensos.

Por outro lado, "Assassinos da Lua das Flores" é a terceira melhor estreia da carreira de Scorsese, perdendo apenas para "Ilha do medo", que faturou US$ 41 milhões em 2010, e "Os infiltrados", que arrecadou US$ 26,9 milhões em 2006.

Quando o filme de Taylor Swift estreia no Brasil?

O lançamento de "Taylor Swift: The Eras Tour" nos cinemas do Brasil está marcado para 3 de novembro, antecipando a turnê da cantora pelo país, entre 17 e 26 do mesmo mês.