BYD Dolphin Plus: nova versão do compacto elétrico recorde de vendas é mais potente

O BYD Dolphin é um sucesso de vendas da marca chinesa. Em apenas um dia, foram comercializados 603 unidades no Brasil, fato registrado no dia 23 de setembro. O carro 100% elétrico ganhou duas novas versões, o BYD Dolphin Plus e o BYD Dolphin Diamond. O Plus é mais potente, com motor de 204 cavalos, e autonomia de 427 quilômetros no ciclo WLTP -- o modelo ainda não passou pelo teste do Inmetro, que costuma conferir um alcance 30% menor.

A versão Plus chega ao Brasil com o preço especial de lançamento de R$ 179.800, com quatro opções de cores. Já o BYD Dolphin Diamond, que é o mesmo modelo lançado em junho pela marca, mas na cor preta, tem preço de R$ 149.800. A previsão da montadora é que os modelos estejam disponíveis no país a partir de outubro.

Com bateria de 60,48 kWh, o BYD Dolphin Plus pode acelerar de zero a 100 quilômetros por hora em apenas 7 segundos e atinge velocidade máxima de 160 quilômetros por hora. Tem ainda vários opcionais, como multimídia de 12,8 polegadas, câmeras 360 graus e visão panorâmica.

O novo carro vem com piloto automático adaptativo, sistema de detecção de ponto cego, assistente de faixas, leitor de placas de velocidade, alerta de tráfego cruzado dianteiro, e traseiro com auxílio de frenagem e sensor de pressão nos pneus.

Os bancos dianteiros possuem regulagem elétrica e aquecimento e são mais de 20 espaços de armazenamento, além de carregamento por indução para smartphones no console.

O BYD Dolphin Plus também possui a função sistema VtoL (Vehicle to Load). Com o uso de um adaptador, a bateria do carro pode se transformar em uma fonte de energia e alimentar equipamentos externos como uma cafeteira, um notebook, e outros aparelhos.

Como é o BYD Dolphin Diamond?

O BYD Dolphin Diamond tem bateria de 44,9 kWh. Com a carga a cem por cento, o veículo roda mais de 400 quilômetros no ciclo WLTP.

A bateria pode ser recarregada de forma simples. Utilizando um adaptador é possível usar até uma tomada comum de 127 ou 220V. Já nos carregadores de média e alta potência a bateria do Dolphin pode ir de vinte a oitenta por cento de carga em menos de meia hora.

A garantia para os dois modelos é de oito anos ou 200 mil quilômetros rodados para os motores elétrico e controller. Toda a linha de automóveis 100% elétricos da marca conta com 5 anos de revisão gratuita ou 100 mil quilômetros.