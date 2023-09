BYD quebra recorde e vende 603 carros em apenas um dia

A BYD vendeu, em um único dia, 603 unidades de veículos elétricos e híbridos no Brasil. As vendas aconteceram no sábado, 23 de setembro, na edição de setembro do Electric Day da BYD. O número representa um crescimento de quase 100% comparado com o recorde anterior da greentech, de 309 carros em 15 de julho.

Segundo a empresa, o modelo BYD Dolphin liderou as vendas com 226 unidades, seguido pelo Song Plus DM-i com 208 e pelo BYD Seal com 122 unidades.

“O novo recorde de vendas no último sábado é uma prova da confiança dos brasileiros nos carros da BYD e mais um passo rumo a um futuro mais verde e sustentável. Nossas concessionárias em todo o país ficaram lotadas durante todo o sábado e estamos muito felizes com o resultado”, disse Alexandre Baldy, conselheiro especial da BYD.

Como base de comparação, em todo o mês de agosto a BYD emplacou 656 carros e ficou com os três primeiros lugares da lista com os modelos Dolphin, D1 e Yuan. Todas as outras montadoras emplacaram 511 carros no mês inteiro de agosto, ou seja, em apenas um sábado a BYD vendeu mais carros (603) do que todos os concorrentes juntos no mês inteiro de agosto.

A BYD já havia ficado em primeiro lugar no ranking de emplacamentos de veículos 100% elétricos no mês de agosto. Começaram a rodar pelo país 656 carros, número seis vezes maior do que a segunda colocada, de acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).