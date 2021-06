Bvlgari apresenta Magnifica, a nova coleção de alta joalheria

Em homenagem a Milão, cidade que vem se recuperando de um dos piores cenários da pandemia de Covid-19 na Europa, a Bvlgari apresentou nesta semana a coleção de alta joalheria e relógios Magnífica 2021. Em evento virtual, Casual EXAME pôde apreciar as joias em primeira mão.

Com uma seleção de 350 joias e relógios e 60 designs milionários, um dos destaques foram as cinco Turmalinas Paraíba, as gemas mais raras do mundo, com um peso total de cerca de 500 quilates. Lucia Silvestri, Diretora Criativa de Alta Joalheria da Bvlgari, apresentou alguns dos croquis e, é claro, as joias.

Com 122 peças nunca antes mostradas, a coleção é uma das mais laboriosas de alta joalheria que a Bulgari já criou, no valor de milhões de euros e milhares de horas de paciente trabalho artesanal. Algumas peças exigem mais de 2.500 horas de trabalho manual.

As joias abrangem desde um espinélio de 131,24 quilates, o quarto no mundo em peso de quilates, até uma esmeralda colombiana de 93 quilates, incrustada nas mandíbulas de uma cobra.

Confira algumas das peças:

As cinco Turmalinas Paraíbas adornam o colar da coleção Magnifica.

Croqui da coleção Magnifica.

A icônica serpente, assinatura da maison, é adornada com esmeraldas.

4. 267744_001_ful zoom_out_map 4 /9 (Bvlgari/Divulgação)

5. 268148_001_ful zoom_out_map 5 /9 (Bvlgari/Divulgação)

6. 267931_001_ful zoom_out_map 6 /9 (Bvlgari/Divulgação)

7. 265805_001_ful zoom_out_map 7 /9 (Bvlgari/Divulgação)

8. 267658_001_ful zoom_out_map 8 /9 (Bvlgari/Divulgação)

9. 267718_001_ful zoom_out_map 9/9 (Bvlgari/Divulgação)

