Bar Brahma abre as portas na região da Paulista com projeto de R$ 12 milhões

Aberto em 1948, na esquina das avenidas Ipiranga e São João, o cruzamento imortalizado por Caetano Veloso na canção "Sampa", o Bar Brahma atravessou décadas como o principal bastião da boemia, do samba de raiz e dos encontros de famosos no centro histórico de São Paulo. Agora, em um movimento inédito, a marca ocupa também outro endereço badalado: a região da Avenida Paulista.

Localizada no cruzamento das ruas Bela Cintra e Luís Coelho, a nova unidade do Bar Brahma iniciou a fase de soft opening na última quinta-feira, 16. A inauguração oficial ficou agendada para o próximo dia 27. O projeto ocupa uma área de 650 m², distribuída em três andares, e marca um movimento ambicioso do grupo Fábrica de Bares.

A transição gradual na inauguração é encarada com bom humor pelo CEO da empresa, Cairé Aoas. "Esta semana fomos até cobrados nas redes sociais porque o termo soft opening é em inglês, e este será um bar de samba. Como disse um cliente (e eu concordo), prefiro pensar que é 'devagar, devagarinho' até a abertura total, em referência ao clássico do Martinho da Vila", disse Aoas em entrevista à Casual EXAME.

O investimento total, revelou ele com exclusividade à reportagem, será de R$ 12 milhões. O aporte é dividido em três fases: o térreo e o mezanino, que já estão finalizados e abertos ao público; uma área no mezanino dedicada para transmissões esportivas, prevista ainda para o final deste ano; e um subsolo com mesas de bilhar, que deve ser inaugurado no início de 2027.

Por enquanto, o espaço já inaugurado comporta até 500 pessoas. O anexo esportivo no primeiro andar prevê capacidade para mais 120 pessoas. Já o subsolo deve comportar outras 100.

"Abrir um bar é até mais simples do que manter, o desafio real é a manutenção do negócio. Mas acreditamos muito na força da marca e na densidade da região, que reúne moradores, fluxo corporativo e a maior rede hoteleira da cidade", analisa Aoas. "A agenda musical de samba com certeza também é a maior atração do espaço."

Bar Brahma da Paulista tem inúmeras referências à história do samba. (Tiago Jardim)

O resgate da boemia e a escolha da Paulista

A chegada do Bar Brahma ao entorno da avenida mais famosa da cidade é um avanço mais que esperado. O bar original acompanhou a era de ouro do centro de São Paulo, enfrentou o declínio da região na década de 1990 — até fechou as portas — e foi reaberto no início dos anos 2000 sob o comando da família de Aoas.

Para o empresário, a região da Paulista era o único endereço capaz de replicar a relevância cultural do cruzamento da São João com a Ipiranga.

"A história do Bar Brahma está intrinsecamente ligada à cultura e à boemia de São Paulo. Além do centro, não existe outra região que represente tanto a identidade do paulistano quanto a Paulista. Ela é o coração financeiro durante a semana e vira a praia do morador aos domingos, concentra os principais museus e a vida cultural da cidade", explica o empresário. "Era o lugar mais provável. Quando soubemos que o endereço era uma possibilidade, não pensamos duas vezes."

Diferente da matriz no centro, onde diferentes gêneros musicais dividem espaço, o Bar Brahma Paulista terá foco exclusivo e dedicado ao samba de raiz. O salão principal, no térreo, conta com um palco central em formato de arena para emular rodas de samba e apresentações ao vivo de nomes como Xande de Pilares, Dudu Nobre, Salgadinho e Luciana Mello.

Na contramão dos principais bares da capital, a nova unidade quer contrariar a tendência de encurtamento da noite paulistana observada no cenário pós-pandemia. A aposta da casa é manter as portas abertas até as 5h todos os dias. "Quem sabe, a depender de como for a operação com o passar do tempo, podemos pensar em um funcionamento de 24h, como o Riviera", complementa o CEO.

Além do Bar Brahma, a Fábrica de Bares também é responsável por outras casas na capital, como o próprio Riviera Bar, o Blue Note, o Bar Léo, o Filial, o Orfeu, o Bar dos Arcos e o Love Story.

Releitura de Alexandre Kêto da "Última Ceia", com as maiores personalidades do samba (Tiago Jardim)

Curadoria artística e os clássicos do cardápio

A ambientação interna da casa conta com intervenções artísticas assinadas por Alexandre Kêto. Entre os quadros expostos está uma releitura da "A Última Ceia" com personalidades do samba nacional, como Alcione e Zeca Pagodinho, e uma homenagem à "A Criação de Adão" no teto do corredor, que retrata Almir Guineto entregando um banjo a Arlindo Cruz.

O espaço também abriga um acervo físico histórico com itens pessoais de sambistas, como a caixa de engraxate utilizada por Jair Rodrigues no início de sua trajetória e um cavaquinho assinado pelas maiores lendas do samba.

No cardápio, a cozinha repete a operação clássica da matriz central sob a liderança do chef Israel Cunha. Clássicos como o Filé Oswaldo Aranha, o Picadinho Cauby Peixoto e a feijoada servida às quartas-feiras e sábados dividem as atenções com as tradicionais pizzas de massa fina e o Chopp Brahma, servido com colarinho cremoso de três dedos.

De forma exclusiva para o novo endereço, a operação deve incorporar a oferta de almoços executivos para atender à demanda corporativa da região da Paulista.