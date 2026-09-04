5 filmes e séries para assistir no streaming neste fim de semana

O primeiro fim de semana de setembro chega recheado de filmes e séries para movimentar as telas no streaming. Os catálogos dividem espaço entre finais de temporada, o retorno de produções aguardadas e blockbusters do cinema.

Nas séries, o destaque da Apple TV é o episódio final da terceira temporada de Silo. A Netflix traz de volta o submundo do crime na segunda temporada de Magnatas do Crime. No Prime Video, as atenções se voltam para a chegada de Billy The Kid.

Já na aba de filmes, o Disney+ lidera com Star Wars: O Mandaloriano e Grogu. Para os fãs de ação e comédia, a Apple TV lança Mayday, enquanto a HBO Max apresenta o longa No Caminho.

Confira os 6 filmes e séries para assistir neste fim de semana:

Silo — final da temporada 3 (Apple TV+)

O aclamado thriller de ficção científica chega ao encerramento de seu terceiro ano. Juliette (Rebecca Ferguson) continua sua busca incansável pela verdade por trás das origens do silo e do mundo exterior, em um desfecho promissor que coloca em risco os segredos mais profundos da última comunidade humana.

Star Wars: O Mandaloriano e Grogu (Disney+)

Din Djarin e o jovem Grogu retornam para uma nova e perigosa jornada galáctica. Enquanto a Nova República tenta consolidar a paz na galáxia pós-Império, o mandaloriano assume missões decisivas para conter o avanço de remanescentes imperiais no Outer Rim.

Magnatas do Crime — temporada 2 (Netflix)

A elegante e perigosa comédia de ação criada por Guy Ritchie está de volta. Na segunda temporada, Eddie precisa tomar decisões arriscadas para expandir e proteger seu império de maconha, enquanto Susie descobre novos caminhos no mercado clandestino que podem mudar o rumo de seus negócios.

Mayday (Apple TV+)

Misturando comédia de ação e espionagem no auge da Guerra Fria, o longa acompanha o tenente Troy "Assassin" Kelly (Ryan Reynolds), um piloto dos EUA preso em território soviético após uma missão fracassada. Para escapar com vida, ele precisa firmar uma aliança improvável com um ex-agente da KGB (Kenneth Branagh).

Billy The Kid — temporada 1 (Prime Video)

A série dramática de época explora as origens, os dilemas e a trajetória do lendário fora da lei William H. Bonney, desde sua infância humilde como imigrante até se transformar em uma das figuras mais icônicas e temidas do Velho Oeste americano.