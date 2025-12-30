Casual

Masp bateu recorde recebeu 1 milhão de visitantes em 2025

Confira o que esperar do Museu no próximo ano com exposições latino-americanas

Masp: exposição sobre a Ecologia de Monet foi a mais visitada da história do Museu. (Divulgação/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15h11.

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateubriand (MASP) alcançou 1 milhão de visitantes em 2025. Esse é o maior número de visitas de toda a sua história.

Este ano, a instituição dobrou de tamanho com a inauguração de um prédio anexo, que ganhou o nome de Pietro Maria Bardi.

Do total, 55% dos visitantes estiveram no museu gratuitamente.

Mais de meio milhão de pessoas estiveram no local para conferir exposição inédita "A ecologia de Monet", a mais visitada da história do museu. A mostra desse ano superou em público outras exibições feitas no local como "Tarsila Popular", vista por 402 mil pessoas em 2019, e "Monet: O Mestre do Impressionismo", que recebeu 401 mil visitantes em 1997.

Ainda neste ano, o Masp passou a controlar o espaço do Vão Livre, onde instalou a obra de arte de grandes proporções "O outro, eu e os outros", do colombiano Ivan Argote.

Masp em 2026

Em 2026, o Museu terá como eixo temático as "História Latino-Americanas", com exibições nos dois prédios. Em março, será iniciada a exposição dedicada à artista peruana Sandra Gamarra Heshiki. Serão 80 obras de seus últimos 25 anos de produção.

Em maio, haverá a exposição dedicada ao mexicano Damián Ortega. Seu trabalho transita entre a fotografia, vídeo, escultura e instalação, segundo a instituição, Feito em parceria com o Museo de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (MALBA), a exibição será a primeira mostra individual do artista em São Paulo.

Ainda em 2026, o Masp passará por uma troca de comando com a saída do diretor-presidente Heitor Martins.

*Com informações do GLOBO.

