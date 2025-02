Quanto custa viajar para Roma?

Visitar Roma pode ser uma experiência incrível, mas como qualquer grande destino turístico, os custos variam conforme a época do ano e as escolhas de hospedagem, alimentação e passeios. A cidade oferece opções para diferentes orçamentos, desde viagens mais econômicas até experiências de luxo.

A alta temporada, que vai de junho a agosto, é a mais cara, com preços de passagens aéreas e hospedagem elevados devido ao aumento do número de turistas. Já a baixa temporada, de novembro a março, oferece preços mais acessíveis e menor fluxo de visitantes, permitindo aproveitar os principais pontos turísticos sem as grandes multidões.

Conheça mais sobre o destino e descubra como se preparar para visitá-lo. Os valores são baseados no site Quanto Custa Viajar.

Quanto custa ficar sete dias em Roma?

Para uma viagem de uma semana na cidade, considerando hospedagem, alimentação, passeios e compras, os custos podem variar. Em média, o gasto diário em Roma é de cerca de R$ 435. Considerando esse valor, o custo total para uma semana seria aproximadamente R$ 3.045. Isso inclui:

Hospedagem : Uma diária em hotéis 3 estrelas custa em torno de R$ 300 a R$ 500, dependendo da localização;

: Uma diária em hotéis 3 estrelas custa em torno de R$ 300 a R$ 500, dependendo da localização; Alimentação : Refeições simples em restaurantes custam cerca de R$ 60 por pessoa, podendo ser mais caro em áreas turísticas;

: Refeições simples em restaurantes custam cerca de R$ 60 por pessoa, podendo ser mais caro em áreas turísticas; Passeios : Os preços variam bastante, mas entradas para museus e monumentos famosos, como o Coliseu e o Vaticano, ficam em torno de R$ 70 a R$ 100 por atração;

: Os preços variam bastante, mas entradas para museus e monumentos famosos, como o Coliseu e o Vaticano, ficam em torno de R$ 70 a R$ 100 por atração; Compras: Para lembranças e pequenos itens, você pode gastar entre R$ 300 e R$ 500.

O que fazer em Roma?

Roma é uma cidade repleta de história, arte e cultura, oferecendo uma infinidade de atrações para todos os gostos. Conheça as principais:

Coliseu : Um dos monumentos mais icônicos de Roma e do mundo, oferece uma imersão na história antiga da cidade. A entrada custa cerca de R$ 70, mas vale a pena pela grandiosidade e pela experiência de explorar os bastidores desse anfiteatro romano. Você pode ainda adquirir ingressos combinados que dão acesso também ao Fórum Romano e ao Monte Palatino.

Museus Vaticanos : O Vaticano abriga um dos maiores e mais impressionantes complexos de museus do mundo, com destaque para a Capela Sistina, famosa por seu teto pintado por Michelangelo . [/grifar]A entrada custa em média R$ 90, e a visita aos museus é uma das principais experiências culturais da cidade.

Basílica de São Pedro : Embora a entrada para a basílica em si seja gratuita, para subir até a cúpula, que oferece uma vista panorâmica de Roma, o ingresso custa cerca de R$ 40. Vale a pena para ter uma das melhores vistas da cidade.

Galeria Borghese : [grifar]Localizada no belo Parque Villa Borghese, essa galeria é uma das mais importantes de Roma, abrigando obras de Caravaggio, Bernini, Rafael e outros grandes mestres. O ingresso custa cerca de R$ 90 e as visitas são limitadas a horários específicos, por isso é recomendável comprar os ingressos com antecedência.

Castelo de Santo Ângelo: Antiga fortaleza que foi residência de papas e, posteriormente, um museu, o Castelo de Santo Ângelo oferece uma vista panorâmica do rio Tibre e da cidade. O ingresso custa aproximadamente R$ 50 e inclui a visita às exposições e ao terraço.

Passeios gratuitos para fazer em Roma

Além das atrações pagas, quem deseja economizar um pouco mais pode aproveitar os passeios gratuitos. Algumas das principais atrações incluem:

Fontana di Trevi : Um dos pontos turísticos mais famosos, onde você pode jogar uma moeda e fazer um pedido;

: Um dos pontos turísticos mais famosos, onde você pode jogar uma moeda e fazer um pedido; Panteão : Um dos edifícios mais bem preservados da Roma Antiga, a entrada é gratuita;

: Um dos edifícios mais bem preservados da Roma Antiga, a entrada é gratuita; Piazza Navona : Uma praça linda, rodeada por fontes e igrejas, ideal para passeios tranquilos;

: Uma praça linda, rodeada por fontes e igrejas, ideal para passeios tranquilos; Parques e praças: O Parque Villa Borghese e o Jardim do Vaticano oferecem áreas verdes para relaxar sem custos.

Qual o preço de uma viagem para Roma?

As passagens aéreas do Brasil para Roma variam dependendo da época, mas em média, o custo de ida e volta pode ficar entre R$ 3.000 e R$ 5.000.

Durante a alta temporada, os preços tendem a ser mais altos, enquanto na baixa temporada é possível encontrar passagens por valores mais baixos, especialmente se compradas com antecedência.

Roma possui voos diretos a partir de São Paulo, operados por empresas como Alitalia e LATAM. Existem também opções com escalas em cidades como Lisboa, Paris ou Amsterdã, o que pode resultar em uma tarifa mais acessível.

Dicas para economizar na viagem para Roma

Quem deseja conhecer a capital da Itália sem gastar muito, precisa ficar atento a algumas dicas. A principal delas é programar a viagem com antecedência.

Compre ingressos antecipados : Muitos museus e atrações oferecem descontos para quem compra online, além de permitir pular filas.

: Muitos museus e atrações oferecem descontos para quem compra online, além de permitir pular filas. Use o transporte público : Roma tem um sistema de metrô, ônibus e bondes eficiente, e o uso de passes turísticos pode sair mais em conta do que táxis.

: Roma tem um sistema de metrô, ônibus e bondes eficiente, e o uso de passes turísticos pode sair mais em conta do que táxis. Aproveite as refeições locais : Comer em trattorias ou mercados locais, como o Mercado de Campo de' Fiori , pode ser uma forma deliciosa e mais barata de aproveitar a culinária italiana.

: Comer em trattorias ou mercados locais, como o , pode ser uma forma deliciosa e mais barata de aproveitar a culinária italiana. Visite as atrações gratuitas: Como mencionado, Roma oferece diversas atrações gratuitas, como praças e fontes, que valem a visita.

Por que você deve saber disso?

Entender os custos envolvidos em uma viagem a Roma permite um planejamento financeiro mais eficiente, além de ajudar a evitar surpresas durante a estadia.

Seja para aproveitar os monumentos históricos ou relaxar nos cafés da cidade, saber como otimizar seus gastos pode transformar sua experiência, permitindo aproveitar ao máximo a cidade sem comprometer o orçamento.