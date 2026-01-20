Show do Dominguinho em SP esgota quase todos os ingressos em 1h

Dominguinho: músicos comemoram um ano do álbum (Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 14h26.
Fãs do trio João Gomes, Jota.pê e Maestrinho estão revoltados nas redes sociais após a batalha por ingressos para o show do grupo em São Paulo, que acontecerá dia 25 de abril no estádio Allianz Parque.
Os ingressos começaram a ser vendidos nesta terça-feira, 20, às 12h, pelo portal Eventim. A maior parte dos tickets esgotou em menos de uma hora. Nas redes sociais, fãs alegaram que as meias-entradas acabaram em menos de 15 minutos.
Os fãs que conseguiram, também comemoraram nas redes.
vou ver dominguinho no allianz parque em abril e vcs nada
Ainda estão disponíveis alguns ingressos para o setor de cadeiras e para o pacote VIP.
O show em abril será uma comemoração do primeiro aniversário do álbum "Dominguinho", que venceu a categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa do Grammy Latino em 2025.
Gravado em abril do ano passado, e sem ensaio, o álbum deveria ter apenas quatro faixas. Mas o encontro se estendeu para novas canções, como a inédita Flor, composta por Mestrinho, e uma versão em forró de Pontes Indestrutíveis, lançada em 2007 por Charlie Brown Jr.
Ao anunciarem a apresentação, os músicos escreveram nas redes sociais para os fãs que "cada passo até aqui só fez sentido porque vocês estiveram junto."