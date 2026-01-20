Show do Dominguinho em SP esgota quase todos os ingressos em 1h

Fãs do trio João Gomes, Jota.pê e Maestrinho estão revoltados nas redes sociais após a batalha por ingressos para o show do grupo em São Paulo, que acontecerá dia 25 de abril no estádio Allianz Parque.

Os ingressos começaram a ser vendidos nesta terça-feira, 20, às 12h, pelo portal Eventim. A maior parte dos tickets esgotou em menos de uma hora. Nas redes sociais, fãs alegaram que as meias-entradas acabaram em menos de 15 minutos.

Os fãs que conseguiram, também comemoraram nas redes.

vou ver dominguinho no allianz parque em abril e vcs nada — ☘️ (@itkingdomcome) January 20, 2026

Ainda estão disponíveis alguns ingressos para o setor de cadeiras e para o pacote VIP.

Valores dos ingressos para 'Dominguinho' no Allianz Parque

Cadeira superior: R$ 82,50 (meia-entrada) | R$ 115,50 (entrada social) | R$ 165,00 (inteira)

Pista: R$ 122,50 (meia-entrada) | R$ 171,50 (entrada social) | R$ 245,00 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 192,50 (meia-entrada) | R$ 269,50 (entrada social) | R$ 385,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 346,50 (entrada social) | R$ 495,00 (inteira)

Pista Premium (Open Bar): R$ 347,50 (meia-entrada) | R$ 446,50 (entrada social) | R$ 595,00 (inteira)

Pacote VIP: R$ 747,50 (meia-entrada) | R$ 846,50 (entrada social) | R$ 995,00 (inteira)

Pacote VIP (Open Bar): R$ 847,50 (meia-entrada) | R$ 946,50 (entrada social) | R$ 1.095,00 (inteira)

'Dominguinho' sem ensaio

O show em abril será uma comemoração do primeiro aniversário do álbum "Dominguinho", que venceu a categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa do Grammy Latino em 2025.

Gravado em abril do ano passado, e sem ensaio, o álbum deveria ter apenas quatro faixas. Mas o encontro se estendeu para novas canções, como a inédita Flor, composta por Mestrinho, e uma versão em forró de Pontes Indestrutíveis, lançada em 2007 por Charlie Brown Jr.

Ao anunciarem a apresentação, os músicos escreveram nas redes sociais para os fãs que "cada passo até aqui só fez sentido porque vocês estiveram junto."