BMW i7: sedã elétrico de luxo chega ao Brasil com tela retrátil de 31 polegadas

Sentado em uma primeira classe de avião. É assim que você se sente no assento de trás do novo BMW i7 que chegou ao Brasil. O mais caro sedã da marca no país é 100% elétrico -- o único da série 7 por aqui -- e conta com um verdadeiro cinema de alta geração. O ponto alto é uma tela retrátil de 31 polegadas que pode ser acionada com apenas um botão. Além disso, estaciona sozinho e tem autonomia de quase 500 quilômetros.

O sistema de tela de cinema tem resolução de até 8k e Amazon Fire TV. A marca alemã oferece um pacote de dados de 5G de 20 GB por mês com um ano de duração. O sistema de som é assinado pela Bowers & Wilkins e tem 2.000 watts de potência.

Tiago Yoshitake, gerente de produto da BMW, explica que a experiência fica completa para quem ocupa o assento traseiro à direita, lado oposto ao do motorista. Ao acionar o modo 'primeira classe', o assento se reclina e estica, enquanto o banco da frente se recolhe ao máximo. "Na tela é possível conectar até um videogame", completa.

Além desta tela maior, o carro tem outras duas, de 5,5 polegadas cada uma, posicionadas próximas aos puxadores de porta. Há também as duas telas, em formato de uma única peça, que compõem o chamado BMW Live Cockpit Professional. Com 12,3 e 14,9 polegadas, respectivamente, desempenham o papel de painel de instrumentos e central multimídia.

Dados técnicos

O BMW i7 tem 5,39 metros de comprimento, 1,95 m de largura e 1,54 m de altura. O entre eixos tem 3,21 metros. O porta-malas tem capacidade para 500 litros de bagagem, com acionamento elétrico da tampa traseira -- ou por meio de abertura por sensores, que identificam quando o motorista passa o pé por baixo do para-choque.

Equipado com dois motores elétricos, um no eixo dianteiro e outro no traseiro, o carro tem potência de 544 cv (400 kW) e torque imediato de 745 Nm. Acelera de 0 a 100 quilômetros por hora em 4,7 segundos e tem velocidade máxima limitada a 240 quilômetros por hora para preservação da bateria.

Autonomia de 479 quilômetros

O i7 tem autonomia de até 479 quilômetros, de acordo com medição do Inmetro. Para dar uma carga à bateria, vem com três carregadores, sendo dois BMW Wallbox (22 kW) e o Flex Charger (11 kW). Com isso, há a possibilidade de fazer a instalação do kit na residência principal e uma outra em uma segunda casa ou no local de trabalho em centros urbanos, por exemplo. A instalação dos carregadores estão incluídos.

Abre a porta a estaciona sozinho

O novo BMW tem ainda o Digital Key Plus, sistema de chave virtual, compatível com iPhone e smartphones Samsung Galaxy, que dispensam a chave física e facilitam o acesso ao carro exclusivamente com o celular. É possível abrir a porta apenas com o toque de um botão, e da mesma forma para fechá-la.

O sistema Parking Assistant Plus faz com que o i7 estacione 100% sozinho. Não há a necessidade de acelerar ou frear. Basta o motorista ativar o sistema e acompanhar as manobras pela tela do sistema multimídia por meio das câmeras.

Quanto custa o BMW i7?

O novo modelo faz parte da meta da marca em diminuir emissões de gases do efeito estufa. É fabricado com 50% de alumínio proveniente de reuso. Toda a estrutura das portas e dos para-choques é feita inteiramente com plástico reciclado.

O novo BMW i7 chega ao Brasil na versão xDrive60 M Sport em sete opções de cores (Branco Alpino, Preto Safira, Cinza Sophisto, Branco Mineral, Cinza Oxide, Cinza Brooklyn e Vermelho Aventurine) e cinco opções de acabamento interno em Couro Merino (Tartufo, Smoke White, Preto, Mocha e Amarone). O preço sugerido pela marca é de R$ 1.282.950.