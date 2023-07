BMW iX1: novo SUV elétrico chega ao Brasil, com autonomia de 300 km; veja preço

Chegou ao mercado brasileiro o BMW iX1, o SUV 100% elétrico de entrada da marca alemã. O modelo já está disponível nas concessionárias do Brasil pelo preço de R$ 421.950, na versão xDrive30 M Sport. Um dos grandes diferenciais é a autonomia, de 303 quilômetros no ciclo PBEV, atestado pelo Inmetro. No design interior e exterior, a versão elétrica é praticamente idêntica ao modelo a combustão.

O novo BMW iX1 é movido por dois motores, localizados um em cada eixo, resultando em uma tração integral. Ambos motores fornecem potência combinada de 230kW/313cv e um torque total de 494Nm. Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100 quilômetros por hora em 5,6 segundos. Posicionada no assoalho, a bateria de alta tensão tem capacidade total de 66,5kWh.

Para carregar 100% da bateria leva aproximadamente 6h30, com a BMW Wallbox configurada em 11kW. Em caso de viagens e recarga em casa, o modelo vem dois carregadores de alta potência: um carregador Flex Charger portátil, que também oferece potência de até 11 kW, e uma BMW Wallbox de até 22 kW. Os carregadores têm padrão de tomada tipo-2, internacional, compatível com todos os veículos BMW e de outras marcas. Já para carga em carregadores ultrarrápidos, são necessários 38 minutos.

O modelo tem seis opções de cores para a carroceria: branco alpino, preto safira, branco mineral, azul portimão, cape york green e space silver. Para o acabamento interno, carro elétrico conta com três variações: couro vernasca preto, mocha e oyster.

Principais destaques do BMW iX1

Modelo tem 313cv de potência, 494Nm de torque e alcance de até 303km no ciclo PBEV

Pacote estético M Sport torna o modelo esportivo e com a mesma aparência do X1 a combustão

BMW Live Cockpit Professional, composta por duas telas, de 10,25” e 10,7”, impressiona e reforça a pegada tecnológica do modelo

Carbono zero

O lançamento do modelo elétrico no mercado brasileiro faz parte da estratégia da BMW de se tornar uma empresa carbono neutro até 2050. Além disso, há um compromisso de reduzir 80% as emissões de gases de efeito estufa nas fábricas. Atualmente, 30% dos veículos são produzidos com materiais reciclados ou de reuso, e a meta é chegar a 50%.

Biosfera BMW

O BMW iX1 está exposto dentro do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, no espaço chamado Biosfera BMW. O objetivo é mostrar aos visitantes como funcionam todos os tipos de energia e como utilizá-las em prol da neutralização do carbono na atmosfera.

A Biosfera BMW está localizada na Serraria, próximo ao portão 7. A exposição vai até o dia 1º de agosto e funciona todos os dias, das 8h às 18h. A entrada é gratuita.