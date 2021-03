BBC anuncia documentário sobre Britney Spears e movimento #FreeBritney

Após o lançamento no mês passado de Framing Britney Spears, produzido pela equipe de jornalistas do The New York Times, a história de Britney Spears irá ganhar mais um documentário. Na quarta-feira, 17, a BBC anunciou sua nova produção dirigida pelo cineasta Mobeen Azhar.

O filme, provisoriamente intitulado Britney, focará na polêmica da tutela da cantora, o movimento #FreeBritney e exibirá suas recentes idas no tribunal. Segundo a emissora, o documentário vai ao ar na BBC Two, no final desta primavera no Reino Unido, que vai até o mês de junho.

Azhar viajou da cidade natal de Spears, Kentwood, na Louisiana, a Los Angeles, na Califórnia, e entrevistou vários fãs, assim como pessoas próximas a artista. "Fui para Los Angeles em busca da verdade de como Britney Spears, uma das maiores estrelas pop do planeta, acabou em uma tutela," disse o cineasta em comunicado.

"Me encontrei dentro de um mundo de advogados, superfãs e paparazzis. Passei um tempo com muitas das pessoas responsáveis por ocupar um lugar na primeira fila na vida de Britney", detalhou ele. "Este filme explora a energia do movimento #FreeBritney e questiona indústria, fandom e leis que facilitam a conservação", finalizou Mobeen.

O documentário é produzido pela Forest e distribuído internacionalmente pela Abacus Media Rights. Os produtores são Laura Kaye e Jeremy Lee.