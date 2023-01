BBB 23: Audiência é a segunda pior dos últimos 22 anos

Será que a magia dos realities está chegando ao fim? Ou será que o formato de assisti-los mudou? Ao que indica, o público já não parece tão animado com o BBB 23: logo no começo, o programa teve a pior audiência dos últimos 22 anos.

A apuração é do The Pop e mostra que, só nesta quinta-feira, 19, a Prova do Líder registrou somente 17,9 pontos de audiência, sintonizada por 35% dos televisores ligados na Grande São Paulo. Em comparação com os outros anos do BBB, esse configura sem dúvidas como o pior.

Para se ter ideia, o BBB teve audiências menores do que Travessia (23,0), Jornal Nacional (21,9), SP2 (19,5), Vai na Fé (19,3) e Mar do Sertão (19,0) no mesmo dia, algo bastante incomum para o programa.

Qual a dinâmica do Paredão?

Dupla vencedora da Prova do Anjo imuniza uma dupla;

Dupla Líder (Bruna e Larissa) indica outra dupla;

Casa vota em dupla;

Contragolpe da dupla mais votada pela casa.

Jogam a Prova Bate-Volta a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe. Quem é indicado pelo Líder vai direto para o Paredão.

A votação será para decidir qual dupla deve ir para o Quarto Secreto. Eles ficarão lá entre terça e quinta, e outra votação será aberta para decidir qual dos dois será o primeiro eliminado do BBB 23.

As duplas Nicácio e Marília; Cristian e Marvvila; Cezar e Domitila e Gabriel e Paula são as que mais têm chances de ir ao Paredão, mas tudo pode mudar até domingo.

Que horas começa o BBB 23?

O BBB 23 começa depois de 'Travessia', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

As câmeras 24 horas da casa do BBB 23 estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio pode ser visto tanto no ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.