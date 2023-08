Básico e grifado: Gloria Coelho assina coleção da Insider

Conhecida pelas peças tecnológicas, a Insider anuncia a primeira coleção em colaboração com a estilista Gloria Coelho, famosa pelo estilo minimalista.

Sem gênero ou faixa etária a coleção conta com parkas (R$ 1.199), jaquetas (R$ 849), vestidos que podem funcionar como túnica ou veste (R$ 759), top em gola alta (R$ 499) e calças amplas de alfaiataria (a partir de R$ 649), “tudo para ser usado oversize, é uma maneira de ser”, diz Coelho.

Para esta coleção, as peças da Insider foram feitas, pela primeira vez, com fios de poliamida produzidos usando um processo de reciclagem que reduz o CO2 e o consumo de energia e água. “Estou encantada, eles testam tudo e se preocupam muito com a durabilidade das peças”, diz Coelho.

Para fechar o ciclo, a marca convidou o artista contemporâneo Rodrigo Almeida para criar obras a partir dos resíduos da coleção. A campanha tem direção de Gloria Coelho e time Insider com instalação que reutilizou tecidos da marca.

O básico reformulado

Há seis anos, a proposta do casal Carol Matsuse e Yuri Gricheno ao criar a Insider era conceber peças menos básicas e mais tecnológicas. Hoje a marca está presente em mais de 50 países, no ano passado o portfólio estava presente em 19 países.

Uma das estratégias de crescimento está no marketing. Nas redes sociais, é possível encontrar diversos influenciadores experimentando e aprovando as peças com tecnologia antiodor, que auxilia na absorção do suor, ou feitas com tecido antibacteriano que evita a proliferação de bactérias e o mau cheiro. "A Insider é maior marca 100% de digital de roupas, com mais de 1,5 milhão de acessos por mês no site”, afirma Gricheno, cofundador da marca.

Nos últimos três anos a Insider dobrou de tamanho e pretende dobrar este ano também.