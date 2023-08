Essa marca de jóias masculinas cresceu 5x desde 2019, atraiu Caio Castro e vai faturar R$ 20 milhões

O administrador de empresas Andre Yui estava no escritório da rede de varejo de sua família em Londrina, no Paraná, quando recebeu a visita de Bruno Danilo Aguiar. Consultor comercial de uma empresa de telefonia, Aguiar foi oferecer os serviços dessa companhia para Yui. Isso era início dos anos 2010. Mal sabiam que, em algum tempo, iriam virar sócios de um negócio que vai faturar 20 milhões de reais em 2023 e que atraiu o ator e piloto de Porsche Cup Caio Castro como um dos sócios.

Os dois criaram juntos a Key Design, uma empresa de jóias e acessórios masculinos do Paraná que está completando dez anos com novas apostas. Além de querer bater o faturamento de 20 milhões de reais, um crescimento de 33% em relação a 2022, começam a investir em lojas físicas.

Esse crescimento está muito apoiado também a uma mudança de posicionamento da empresa. Em 2019, quando já tinham seis anos de atuação, decidiram que iriam apostar exclusivamente em jóias e acessórios. Antes, dedicavam parte do esforço de trabalho para pensar em outros produtos, para ser uma linha de vestuário completa.

“A categoria de acessórios foi ganhando mais espaço, sendo mais aceita, e mudou nosso mercado endereçado”, diz Yui. “Tínhamos mais potencial do que acreditávamos no começo, e focamos em jóias. A gente eliminou vestuário, todos os outros acessórios, e focamos só em jóias. Foi quando a gente deu um salto”.

Nos últimos três anos, a empresa saiu de um faturamento de 3,6 milhões de reais para 15 milhões de reais. Ou seja, cresceu cinco vezes.

“Nosso ticket médio era de 160 e foi para 250 reais”, afirma Yui. “Até o final do próximo ano, vai para 300 reais. A gente vende um produto mais premium, sofisticado, querendo focar na categoria. Eliminamos outros metais e focamos em prata e aço”.

Como a Key Design nasceu

Yui sempre teve alguma conexão com o mundo da moda e acessórios. Ele vem de uma família que há 30 anos tem, entre outros negócios, uma marca de varejo de moda em Londrina, no Paraná. Quando o empreendedor entrou na operação, conduziu todo processo de expansão de produtos da multimarca, que durante 20 anos era só de calçado e de moda feminina.

Foi ali, no escritório dessa empresa, que Yui conheceu seu sócio, Bruno Danilo Aguiar. Ele trabalhava como vendedor da Vivo, de telefonia, e foi apresentar os planos da operadora para Aguiar. Daí, surgiu uma amizade.

“Ele começou a me falar que tinha o sonho de desenvolver uma marca de acessórios masculinos, e mostrava os desenhos”, diz Yui. “Eu comecei a orientar, dar dicas como amigo. Até que houve um momento que ele chegou até mim falando que queria desenvolver o produto. E foi assim que nasceu a Key Design”.

Desde o início, o projeto foi pensado para e-commerce. Isso porque os sócios entendiam que a demanda inicial dificilmente seria suficiente em uma única cidade ou região, mas estaria espalhada pelo país. A ideia era popularizar por aqui uma tendência que começava a surgir na Europa, de homens usando jóias como colares e pulseiras.

Como a Key Design trabalha

O trabalho da Key Design é todo desenvolvido dentro da empresa. O negócio faz desde a estratégia do produto, desenho à mão, montagem, fotografia, marketing digital e atendimento ao cliente. São cerca de 85 funcionários.

Hoje, além do e-commerce, também estão em 350 pontos de venda físicos multimarca. E agora, se preparam para se estruturar e avançar também em lojas físicas próprias.

Do total de faturamento da empresa, 23% vem apenas da cidade de São Paulo. Considerado o Estado inteiro, são 40% da venda. Na segunda posição está o Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Quais são os planos da Key Design para crescer

A Key Design tem como meta bater os 20 milhões de reais em faturamento em 2023 e seguir crescendo. Veja os planos para a empresa crescer:

Varejo físico: a empresa abriu neste ano suas primeiras lojas físicas, que são quiosques em shoppings de São Paulo. Querem também apostar em pontos de rua. A ideia é usar o físico para fortalecer a marca e trazer esses produtos para novos clientes

Aumento do ticket médio: Fortalecendo a marca, também planejam crescer o tíquete médio para que ele chegue em 300 reais no próximo ano

Produtos: apostar em novos produtos para deixar a categoria de prata mais relevante dentro do portfólio, com previsão de atingir participação de 20% da receita

Faturamento: chegar a 50 milhões de reais em faturamento em 2025.

Como Caio Castro virou sócio

Entre os sócios atuais da Key Design está o ator Caio Castro, que tem investido em negócios pelo país. A parceria com a empresa do Paraná começou no final de 2020 e o ator atua em duas frentes: marketing e desenvolvimento de novos produtos.

“Nós tínhamos um amigo em comum que descobriu que ele era cliente da marca, nos aproximou, e vimos a oportunidade”, comenta Yui. “Inclusive, foi uma das primeiras marcas no Brasil a se associar com personalidades, que entraram como sócias do negócio”.