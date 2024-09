Barco-carro superluxo e jet ski 2 em 1: os lançamentos do São Paulo Boat Show 2024

Durante cinco dias, os interessados por embarcações poderão conhecer as novidades do setor no São Paulo Boat Show. Conheça algumas curiosidades e atrações confirmadas do evento deste ano.

Assim como o universo “sobre rodas”, o mercado de motos aquáticas também vai surpreender com diversas opções. Entre os atrativos, a JET SURF trará o jet 2 em 1. Com guidão desmontável e ajustável, o modelo pode se transformar em uma prancha de surfe elétrica ou em um jet com pilotagem em pé.

Já as consagradas marcas SEA-DOO e YAMAHA trarão novidades de alta velocidade indicadas para manobras e opções para passeios. O primeiro jet elétrico do Brasil será mais um atrativo no estande da VENTURA.

Para os amantes de adrenalina e esportes, o evento também trará opções para o “foil surfing”. O esporte é praticado por meio de pranchas elétricas com hidrofólio (asas que se elevam em cima da água) e que geram velocidade à prancha. Estarão disponíveis no estande da fabricante brasileira RISE FOIL.

Os curiosos "carros-barcos" também vão impressionar com o novo modelo trazido pela fabricante SEACAR. O Maestry é um barco futurista em forma de carro de superluxo e traz opcionais como internet via satélite da Starlink, do Elon Musk, central multimídia, sistema de som high tech, prancha de wakeboard e teto removível e chega a atingir 100 km/h.

Para a experiência de morar ou passar férias sobre as águas, a SOLARA leva seu modelo de “casa barco” que esbanja todo o conforto de uma casa em terra. A Solara Boat House, com 35 pés, oferece dois quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda e terraço, tem capacidade para 12 pessoas e é equipada com placas solares.

Engana-se quem imagina um bote inflável como um equipamento simples e apenas um barco de apoio. Vários fabricantes e revendedores como FLEXBOAT e NUEVA ERA MARINE trarão novidades, entre elas, barcos resistentes de polietileno e personalizáveis, botes motorizados e com comandos à distância e até opções dobráveis.

1 /7 Seacar: Maestry é um barco futurista em forma de carro de superluxo (Seacar: Maestry é um barco futurista em forma de carro de superluxo)

2 /7 Foil surfing da Rise Foil (Foil surfing da Rise Foil)

3 /7 Fliper Cap Miranda Brasil. (Fliper Cap Miranda Brasil)

4 /7 Jetski do SEA-DOO ()

5 /7 Azimut Fly 56 (Azimut Fly 56)

6 /7 Interior do Azimut Fly 56 (Interior do Azimut Fly 56)

7/7 Interior do Azimut Fly 56 (Interior do Azimut Fly 56)

Apaixonados por peças artesanais e que remontam a história da náutica serão destaques da empresa GONORTH que trará belos remos de madeira feitos à mão.

Para quem acompanha esportes náuticos de alta velocidade, pesca oceânica e navegação de longas distâncias a novidade fica por conta da FISHING RAPTOR que lançará os modelos mais velozes da categoria. Serão apresentadas as lanchas Fishing 41 Super Sport e Fishing 510 Raptor com 4 motores e potência total de 1600 hp, que superam o equivalente a 120 km/h sobre as águas.

Barcos dos mais variados tamanhos e preços, com opções de cotas a partir de R$ 45 mil, como os veleiros multipropriedades da FLIP BOAT CLUB, até luxuosas embarcações estarão disponíveis para visitação.

Lançamentos da Azimut

O evento será o palco do lançamento mundial da Azimut Fly 56, o barco mais luxuoso do evento. Trata-se do mais novo modelo da Coleção Flybridge da Azimut Yachts, maior fabricante de iates de luxo do mundo (conforme Global Order Book), com matriz italiana e parque fabril no Brasil desde 2010. A Azimut Fly 56 promete surpreender o mercado global especialmente no que se refere à tecnologia e design. O modelo poderá ser visitado no estande da marca, durante o evento.

A Azimut Fly 56 trouxe às águas ambientes que proporcionam o mesmo conforto de uma casa de alto luxo completamente integrada à natureza. Com design exterior assinado pelo renomado profissional italiano Alberto Mancini, e interiores concebidos pela equipe do Departamento de Estilo da Azimut Yachts, o modelo traz o DNA da marca na combinação de elementos orgânicos, como móveis em linhas curvas, sofás em tons claros com revestimento em tecidos como o “bouclé”, tendência mundial em residências, além de carvalho escovado, tecidos em cores naturais e toques em bronze fosco que evidenciam a nobreza dos materiais e a sensação de amplitude e aconchego.

As grandes janelas panorâmicas que contornam o salão principal, em conceito aberto e que integra ambientes de refeições, estar e central de comando, permitem uma abundante entrada de luz natural, que cria uma conexão com o ambiente externo.

A integração entre os ambientes é um dos destaques do iate, com espaços abertos e sem divisórias. A cozinha se conecta estrategicamente à praça de popa, espaço de convivência externo, que facilita refeições tanto dentro quanto fora do iate, ligada ao espaço gourmet na “varanda sobre as águas” que conta ainda com mesa de refeições ao ar livre e ampla plataforma para mergulhos e banhos de mar.

A nova Azimut Fly 56 oferece uma ampla suíte privativa e dois quartos com um banheiro interligado, que acomodam até seis pessoas com total conforto. A cabine máster, situada na meia-nau, destaca-se pelo espaço generoso e por contar com um closet, além de diversos compartimentos de armazenamento que garantem praticidade para longos cruzeiros. Os banheiros seguem o mesmo padrão de excelência, com acabamentos de alta qualidade como metais e pedras nobres e design moderno e luxuoso.

Na área externa superior, o flybridge, conta com três ambientes que garantem experiências exclusivas ao ar livre, incluindo um segundo posto de comando, lounges com chaises e sofás e área para refeições.

Já o lounge de proa também impressiona pela sua amplitude e conforto, com um sofá e espreguiçadeiras, com encostos reclináveis, para proporcionar maior conforto para apreciar a natureza e banhos de sol. A versatilidade deste espaço permite que ele seja personalizado de acordo com as preferências do proprietário, criando um ambiente único e funcional.

Equipada com dois motores Volvo IPS 950 D11, a Fly 56 atinge uma velocidade máxima de até 31 nós e uma velocidade de cruzeiro de 26 nós, garantindo excelente desempenho em todas as condições de navegação. O sistema de controle por joystick, integrado à tecnologia Garmin, facilita o controle e a condução da embarcação, permitindo manobras precisas e seguras, além da possibilidade de controlar o barco por meio de tablet. O Joystick atua como um sistema analógico para o iate, oferecendo controle intuitivo em várias situações. Quando o Joystick Driving é ativado, o piloto automático é imediatamente acionado e isso facilita correções rápidas de curso e mantém o iate em linha reta.

Além da Azimut Fly 56, os visitantes do São Paulo Boat Show poderão conhecer de perto outros dois modelos de sucesso da marca, a Atlântis 51 e a Azimut Fly 62.

Serviço:

De 19 a 24 de setembro

São Paulo Expo | Exhibition & Convention Center. Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, São Paulo - SP, 04329-900

R$ 100 + taxas

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/29554/ingressos-para-sao-paulo-boat-show-de-19-a-24-de-setembro