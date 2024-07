Bar da Dona Onça terá menu degustação pela primeira vez

A poucas quadras d'A Casa do Porco, Janaína Torres comanda há 16 anos o Bar da Dona Onça. Pela primeira vez a Melhor Chef Mulher do Mundo em 2024 pelo The World’s 50 Best Restaurants, apresenta um menu degustação.

Batizada de "Abrindo Caminhos", Torres criou uma "rota dos sabores brasileiro", com referências migratórias e ingredientes nacionais.

Com sete etapas, o menu reúne pratos inspirados nas cozinhas populares, preparados com ingredientes orgânicos e criados exclusivamente para a degustação, que fica disponível até o início da primavera, no final de setembro.

A inspiração para a criação do menu veio da onça-pintada, espécie emblemática da mata brasileira e que, por necessitar de grandes áreas preservadas para sobreviver, é um indicador de qualidade ambiental.

“Pensei nessa onça andando pelas estradas, desbravando o Brasil e me trazendo novos caminhos, me apresentando a novos produtores focados em sustentabilidade e me revelando novos ingredientes”, diz Janaína.

Bar da Dona Onça: Porco "terra nossa" com cítricos da época e pimenta de cheiro (Mauro Holanda /Divulgação)

O movimento também abre caminhos para À Brasileira, novo projeto gastronômico-cultural de Janaína Torres, inspirado em mercados populares de todo o país.

O menu começa com sopa de feijões brasileiros com codeguim, abóbora e verduras nativas e, na sequência, apresenta uma seleção de salgadinhos inspirada nas festas do Brasil: empada de palmito pupunha, risole de moqueca de pesca local, quibe com castanha de caju e bolinha de queijos artesanais brasileiros.

Os quitutes abrem uma sequência de reinterpretações de pratos da cozinha popular nacional, com o “porco terra nossa”, servido com cítricos da época e tucupi, o capeletti de galinha caipira com banana da terra e milho verde e o “arroz de viajante”, com carne, verduras e ovo.

Para adoçar, sobremesa de mandioca com chocolate brasileiro, água de coco e creme de nata, em homenagem aos merengues da época de ouro do Centro de São Paulo, com a chegada de grandes restaurantes de cozinha internacional.

Bar da Dona Onça: menu "Abrindo Caminhos" conta com docinhos de festa de sobremesa. (Mauro Holanda /Divulgação)

O encerramento também remete às tradicionais festas caseiras, com café de produção artesanal servido com “docinhos de aniversário”: quindim, beijinho e brigadeiro, os preferidos da chef desde a infância, e bala gelada de coco feita por dona Telma e seu Jorge, além de licores da estação produzidos pela fábrica artesanal da chef, “A licoreira”.

O menu “Abrindo caminhos” custa R$ 190 por pessoa e estará disponível no Bar da Dona Onça nos meses de julho, agosto e setembro, apenas para jantar. A harmonização com vinho de jaboticaba, desenvolvido por Janaína Torres em parceria com a Cia dos Fermentados, cerveja Dona Onça, cachaça de banana, vinhos nacionais, licores e café custa R$ 90.

Serviço: Bar da Dona Onça - Edifício Copan - Av. Ipiranga 200 – CJ 27 e 29. Centro - São Paulo (SP). Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h. Experiência de inverno “Abrindo novos caminhos”: de segunda a sábado, das 18h30 às 23h. Tel: (11) 3257-2016.