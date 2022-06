Band renova com Fórmula 1 e dividirá transmissão com Claro

Bastaram duas temporadas para a Band renovar o contrato de exclusividade com a Fórmula 1 pelos próximos três anos – colocando fim à hegemonia da TV Globo após quatro décadas na categoria. E a operadora Claro também terá participação na transmissão: o F1 TV Pro, serviço de streaming ao vivo dedicado ao esporte, estará disponível para os clientes a partir do próximo mês de julho.

É verdade que o anúncio da emissora de televisão não parece tão surpreendente, já que, nos últimos meses, a Fórmula 1 se transformou em um dos principais destaques da programação da Band e teve importantes reforços na equipe, como o narrador Sérgio Maurício, a repórter Mariana Becker, além de os comentaristas Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson, todos já experientes.

“Estamos extremamente felizes com esse acordo e a Fórmula 1 é nosso principal produto esportivo. Acredito que a continuidade dessa parceria entre a Band e a categoria é fruto do bom trabalho feito desde o ano passado até agora. É importante ressaltar que somos parceiras e sempre trabalharemos para o crescimento da categoria no país”, afirma Denis Gavazzi, diretor-esportivo da Band.

Vale lembrar que, além de transmitir as classificações e corridas na TV aberta, a emissora investiu na cobertura com o BandSports, canal por assinatura do mesmo grupo que transmite sessões de treinos livres nos dias que antecedem as disputas. E, não bastasse toda a programação dedicada à categoria, a emissora criou atrações pré e pós-corrida e incluiu cobertura de Fórmula 2 e Fórmula 3.

