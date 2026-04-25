Azeite mineiro é eleito um dos 100 melhores do mundo

Ano após ano, os azeites brasileiros têm ganhado notoriedade internacional. Na edição de 2026 do Evooleum Awards, dois azeites da Vinícola Essenza, produzidos na Fazenda Tuiuva, em Maria da Fé (MG), foram incluídos entre os 100 melhores do mundo após avaliação realizada nos dias 20 e 21 de março, em Córdoba, na Espanha.

O Mantikir Summit Premium foi reconhecido como "O Melhor do Brasil" e alcançou o 11º lugar no Top 100 da categoria de produção em larga escala, com 93 pontos e acidez de 0,12%. Já o monovarietal Mantikir Grappolo Epamig estreou no Top 20 da categoria de produção limitada até 2.500 litros, com 92 pontos e acidez de 0,07%.

Os azeites são produzidos no olival mais alto do mundo, com mais de 6 mil plantas distribuídas entre 1.700 e 1.910 metros de altitude na Serra da Mantiqueira. Para Herbert Sales, proprietário da Vinícola Essenza, a presença no ranking pelo terceiro ano consecutivo e a segunda distinção seguida como melhor azeite do Brasil indicam a manutenção de um padrão técnico.

"O terroir da Serra da Mantiqueira, com altitude elevada, amplitude térmica e controle no manejo, influencia diretamente o desenvolvimento das azeitonas e contribui para a formação de perfis que respondem bem aos critérios de avaliação internacional", afirma.

A produção em altitude impõe variações relevantes entre safras, com influência direta de temperatura, regime de chuvas e tempo de maturação das azeitonas — fatores que exigem ajustes constantes no manejo agrícola e no processo de extração.

"O desafio está em transformar variáveis naturais em consistência de produto. Cada safra apresenta condições diferentes e exige ajustes no manejo e na extração para manter parâmetros técnicos dentro do esperado", diz Sales.

Essenza: Mantikir Summit Premium reconhecido como "O Melhor do Brasil" (Divulgação/Divulgação)

O guia e o cenário global

A edição reuniu 25 jurados internacionais que avaliaram quase mil amostras de mais de 20 países, incluindo Espanha, Itália, Portugal, Brasil, Croácia, Turquia, Grécia, Marrocos, França, África do Sul e a estreante Jordânia.

A lista final incluiu azeites de 11 países: a Espanha lidera com 68 posições, seguida por Itália (15) e Portugal (4). O Brasil aparece com três rótulos — ao lado da Croácia.

O Brasil conta ainda com mais dois prêmios. Os azeites Sabiá Arbequina e Sabiá Blend Terroir entraram no ranking com 90 e 93 pontos respectivamente.