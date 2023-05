Audemars Piguet nomeia Ilaria Resta como nova CEO

Terminando meses de especulação, Audemars Piguet (AP), marca suíça de relógios, anunciou que Ilaria Resta se juntará à empresa em agosto de 2023, para então assumir o cargo de CEO a partir de 1º de janeiro de 2024.

Resta substitui François-Henry Bennahmias, que declarou sua intenção de deixar a empresa após quase 30 anos de serviço. Até o final de 2023, Bennahmias permanecerá na empresa para auxiliar na transição de liderança.

Ilaria Resta, cidadã suíço-italiana, reside em Genebra. Seus 26 anos de carreira incluem a liderança de grandes divisões em empresas renomadas e recentemente desempenhou o papel de CEO na Firmenich. Antes disso, esteve na Procter & Gamble por mais de duas décadas, ocupando cargos seniores nas sedes europeias e americanas.

Em nota oficial, a Audemars Piguet declarou que Resta, com sua capacidade comprovada de entregar resultados, ''manterá a relevância do legado da AP para as gerações futuras e assegurará um crescimento constante''.

Renovação

A nomeação de Resta marca uma renovação completa no topo da Audemars Piguet, que no ano passado viu a aposentadoria de sua presidente de longa data, Jasmine Audemars.

Depois de mais de 30 anos liderando o conselho, a Sra. Audemars foi substituída pelo Sr. Bogliolo, que foi diretor executivo da Tiffany & Co. até que ela foi adquirida pela LVMH .