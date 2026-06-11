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Carteira recém-criada no Polymarket coloca US$ 300 mil em Brasil campeão da Copa

Usuário também comprou contratos para outras quatro seleções saírem vitoriosas do mundial de futebol

A lista dos convocados mostra que, no futebol e nas empresas, talento individual não basta quando o objetivo é formar uma equipe funcional (Imagem gerada por IA)

A lista dos convocados mostra que, no futebol e nas empresas, talento individual não basta quando o objetivo é formar uma equipe funcional (Imagem gerada por IA)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 11 de junho de 2026 às 16h11.

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Uma carteira recém-criada com o nome “athelstan” no mercado preditivo blockchain Polymarket tem US$ 459,5 mil em previsões para o vencedor da Copa do Mundo. A maior delas foi para o Brasil: US$ 300,9 mil em uma posição que projeta vitória da seleção canarinho.

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Apesar da aparente predileção pela seleção brasileira, a pessoa por trás da carteira também abriu posições em contratos que preveem vitória na Copa de outras quatro seleções: Colômbia (US$ 66,5 mil), Bélgica (US$ 65,6 mil), Senegal (US$ 12,3 mil) e Marrocos (US$ 12,5 mil).

Polymarket carteira

Carteira do usuário athelstan no Polymarket

Por mais que pareça estranho, colocar dinheiro em diversos contratos de vencedor do mundial de futebol pode fazer sentido em mercados preditivos, pois há uma negociação em tempo real dos contratos. Eles sobem ou caem de preço conforme a percepção dos usuários da plataforma é de mais ou menos chance do evento ocorrer. Assim, o usuário pode vender o contrato com lucro antes dele ser resolvido.

Outras carteiras, como a "FootballFan98" também fizeram altos aportes em contratos relacionados ao vencedor da Copa. O perfil tem US$ 303,1 mil apostados na França, US$ 152,9 mil na Espanha, US$ 78,7 mil no Canadá e US$ 75,5 mil no Brasil.

Vale lembrar, contudo, que os mercados preditivos são proibidos no Brasil desde o final de abril, quando o Ministério da Fazenda classificou este tipo de plataforma como “mercado ilegal de apostas”.

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