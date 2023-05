Conheça as principais marcas de relógios suíços, segundo ranking do Morgan Stanley

O relatório anual da Morgan Stanley sobre a indústria de relógios de luxo, um aguardado documento após o Watches and Wonders em Genebra, ranqueou as principais marcas da relojoaria suíça em 2023.

O anuário leva em conta as tendências do mercado, a complexidade da manufatura e a tecnologia presente nesses relógios, além do faturamento das empresas. O relatório também discorre sobre o impacto dessas marcas na economia suíça e no mercado global de bens de luxo.

O relatório da Morgan Stanley de 2023 destaca, em ordem de importância, as seguintes marcas como as 10 principais neste ano:

Rolex Cartier Omega Audemars Piguet Patek Philippe Richard Mille Longines IWC Breitling Vacheron Constantin

Rolex lidera

Sem surpreender absolutamente ninguém que acompanha a indústria de relógios, a Rolex garantiu a posição número um. A marca manteve sua supremacia como a principal grife suíça, ostentando vendas de 9,3 bilhões de francos e capturando uma participação de mercado de 29%.

A Cartier, de propriedade da Richemont, segue em segundo lugar com vendas de 2,75 bilhões de francos. Em terceiro, o relatório aponta a Omega, do Grupo Swatch, com 2,45 bilhões em vendas.

Audemars Piguet, Patek Philippe e Richard Mille vêm em seguida no ranking. A Breitling e a Vacheron Constantin também destacam-se, garantindo um lugar entre as dez principais marcas suíças de relógios de 2022. A ampliação do volume de produção é um fator atribuído ao aumento de seu faturamento.

A Longines, por outro lado, caiu para a 7ª posição devido à redução da produção em 2022, com um total de 1,7 milhão de unidades produzidas - 100 mil a menos que no ano anterior. Como consequência, o faturamento da empresa atingiu 1,208 bilhão de francos suíços, abaixo dos 1,540 bilhão de francos suíços registrados em 2021.

O relatório também destaca o sucesso da colaboração entre a Swatch e a Omega, a "MoonSwatch", que resultou em um aumento de 90% nas vendas da Swatch em 2022. A colaboração impulsionou o Grupo Swatch a retomar a posição de maior contribuinte de volume na indústria suíça de relógios, com uma estimativa de 4,9 milhões de unidades vendidas em 2022, incluindo marcas como Omega, Longines, Tissot e Swatch.

O Grupo Swatch e a Rolex são agora os dois principais impulsionadores do crescimento de volume da indústria, sendo que a produção da Rolex aumentou em cerca de 150.000 unidades em 2022.