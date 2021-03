Nova Zelândia e Austrália miram acordo para viagens sem quarentena

O governo da Nova Zelândia vai definir no começo de abril uma data para autorizar que passageiros com origem na Austrália entrem no país sem a necessidade de uma quarentena, disse a primeira-ministra do país, Jacinda Ardern, nesta segunda-feira.

O acordo, que seria o primeiro afrouxamento relevante do fechamento de fronteiras da Nova Zelândia em um ano, poderá ser implementado Estado a Estado e não para a Austrália como um todo afirmou Ardern em uma coletiva de imprensa.

A Austrália e a Nova Zelândia conseguiram conter o avanço da covid-19, mas planos para uma chamada "bolha de viagens" entre os dois países sofreram contratempos.

A Austrália autorizou viagens sem a necessidade de quarentena para passageiros que saem da Nova Zelândia desde outubro, embora o acordo tenha sido suspenso durante um pequeno surto de covid-19 em Auckland. A Nova Zelândia requer que todos os viajantes que chegam ao país fiquem isolados em hotéis selecionados pelo governo durante duas semanas.

A primeira-ministra disse que a data de início para a chamada "bolha de viagens" seria anunciada no dia 6 de abril, após mais discussões no governo.

A Austrália é uma importante fonte de turistas para a Nova Zelândia e viagens sem a necessidade de quarentena devem servir como um impulso para milhares de pequenos negócios, bem como para grandes empresas.