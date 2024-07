As 20 melhores classes executivas do mundo, segundo o 'Oscar' da aviação

A excelência no serviço aéreo é um fator crucial para uma experiência de viagem confortável e memorável, especialmente em voos de longa duração. Recentemente, o prestigioso prêmio Skytrax World Airline Awards, conhecido como o 'Oscar' da aviação, divulgou sua lista das 20 melhores classes executivas do mundo.

Este ranking existe desde 1999 e é o resultado de avaliações que consideram diversos aspectos do serviço, incluindo conforto dos assentos, qualidade das refeições, atendimento da tripulação e amenidades oferecidas aos passageiros.

No topo da lista está a Qatar Airways, reconhecida por sua inovadora Qsuite, que redefine o conceito de privacidade e luxo a bordo. A Qatar Airways também foi eleita a Melhor Companhia Aérea do Mundo em 2024, conquistando ainda os prêmios de Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio.

Outras companhias que se destacaram incluem a Singapore Airlines e a ANA All Nippon Airways, ambas elogiadas por seus assentos espaçosos, atendimento e alta qualidade gastronômica. Além das tradicionais gigantes do Oriente Médio e da Ásia, a lista também inclui empresas de outras regiões, como a Delta Air Lines e a Air France, que representam as Américas e a Europa, respectivamente.

Essas companhias têm investido significativamente na modernização de suas frotas e na melhoria dos serviços oferecidos aos passageiros da classe executiva, assegurando que viajem com o máximo de conforto e conveniência. Com uma seleção tão diversificada de companhias aéreas, o ranking do Skytrax oferece uma visão abrangente das melhores experiências de classe executiva disponíveis no mundo hoje.

Entre as companhias aéreas da América Latina, a mais bem colocada foi a Latam, que aparece na posição 43 entre as melhores do mundo. A Azul vem logo depois, em 53º lugar.

As 20 melhores classes executivas de companhias aéreas

1- Qatar Airways

2- Singapore Airlines

3- ANA All Nippon Airways

4- Emirates

5- Cathay Pacific Airways

6- Hainan Airlines

7- Air France

8- Delta Air Lines

9- EVA Air

10- Turkish Airlines

11- Virgin Atlantic

12- Etihad Airways

13- Japan Airlines

14- Oman Air

15- British Airways

16- Saudia

17- United Airlines

18- Qantas Airways

19- Iberia

20- STARLUX Airlines

Os melhores assentos de classe executiva do mundo

1- Qatar Airways

2- ANA All Nippon Airways

3- STARLUX Airlines

4- Singapore Airlines

5- Delta Air Lines

6- British Airways

7- Japan Airlines

8- Oman Air

9- Finnair

10- Air France

As melhores companhias aéreas do mundo

1- Qatar Airways

2- Singapore Airlines

3- Emirates

4- ANA All Nippon Airways

5- Cathay Pacific Airways

6- Japan Airlines

7- Turkish Airlines

8- EVA Air

9- Air France

10- Swiss International Air Lines

43- Latam

53- Azul