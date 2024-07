Abastecer o carro pode te dar passagens gratuitas na classe executiva; veja como

Para muitos, viajar na classe executiva parece um luxo inacessível. No entanto, existe uma maneira mais em conta de acessar esse nível de conforto em viagens aéreas sem mudar seus hábitos: abastecendo seu carro. Tudo isso é possível a partir desta terça-feira, 2, com um acordo entre o Premmia, o programa de fidelidade da Petrobras, e o Latam Pass. Todos os pontos acumulados em produtos e serviços dos postos Petrobras poderão ser convertidos em pontos Latam Pass para resgatar passagens aéreas e outros produtos disponíveis no site do programa.

Em uma pesquisa feita nesta terça-feira, no site do Latam Pass, uma passagem em classe executiva entre São Paulo e Miami, nos Estados Unidos, para outubro, sai por cerca de 309 mil pontos o trecho. Vale lembrar que a categoria conta com uma poltrona que vira cama, um cardápio exclusivo e uma carta de vinhos internacionais, entre outros mimos e benefícios.

E nesta etapa inicial da parceria, até o dia 12 de julho, a transferência de pontos contará com um acréscimo de até 40%, dependendo de outros benefícios que o passageiro tenha. A campanha envolve 30% de bonificação para a base geral de clientes, que pode ser somada a mais 10% para os assinantes do Clube Latam Pass ou titulares do cartão de crédito Latam Pass Itaú.

"Queremos que cada vez mais brasileiros viajem com a Latam. Por isso, estamos ampliando as possibilidades de acúmulo de pontos em nosso programa de fidelidade. A parceria com o Premmia é mais um passo nessa estratégia", explica Cristian Ortiz, CEO do Latam Pass.

Como funciona a transferência de pontos

Para transferir os pontos Premmia para o Latam Pass, basta acessar o aplicativo Premmia, clicar na seção "trocar pontos", selecionar a opção de pontos Latam Pass e escolher uma das cinco opções de oferta:

35 pontos Premmia + R$ 39,00: 1 mil pontos Latam Pass;

70 pontos Premmia + R$ 77,50: 2 mil pontos Latam Pass;

200 pontos Premmia + R$ 193,00: 5 mil pontos Latam Pass;

350 pontos Premmia + R$ 385,00: 10 mil pontos Latam Pass;

12 mil pontos Premmia: 5 mil pontos Latam Pass + 5% de bônus sobre os pontos Latam Pass (condição exclusiva aos participantes de Nível Premium do Premmia durante a oferta Terçou, de 2 a 12 de julho. Limite de 1 (uma) transferência por CPF a cada 180 dias).

A conversão dos pontos Premmia para pontos Latam Pass ocorrerá em até dois dias úteis após a confirmação do pagamento. Já os pontos bônus serão creditados em até dez dias úteis. Os pontos terão validade de 24 meses a contar da data da disponibilização dos pontos.

Check-in preferencial em Guarulhos

Recentemente, a Latam lançou um espaço exclusivo para check-in doméstico de passageiros frequentes que embarcam no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Podem optar pelo atendimento personalizado os clientes das categorias Black Signature e Black do Latam Pass, as mais altas do programa.

O atendimento é feito no check-in E do Terminal 2, principal hub de conexões da companhia aérea na América Latina. Os passageiros da companhia aérea que embarcam pelo Terminal 3, internacional, também contam com o mesmo serviço.

Como faz para ser Black e Black Signature?

O Black e o Black Signature são duas das seis categorias do Latam Pass, programa de fidelidade oficial da companhia aérea. Ao se cadastrar, o cliente passa a acumular pontos e ter acesso a mais benefícios a cada voo que realiza com a empresa. A categoria Black Signature é a mais avançada, sendo necessário acumular um total de 160 mil pontos para ter acesso ao benefício. No caso da categoria Black, é preciso acumular 75 mil pontos qualificáveis para acessar o benefício.