Latam tem novo espaço em Guarulhos para check-in doméstico de passageiros premium

A Latam inaugurou, nesta terça-feira, 9, um espaço premium para o check-in doméstico de passageiros frequentes que embarcam no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Podem optar pelo atendimento personalizado os clientes das categorias Black Signature e Black do Latam Pass, as mais altas do programa. O atendimento é feito no check-in E do terminal 2, principal hub de conexões da companhia aérea na América Latina.

No total, são cinco guichês reservados para atendimento exclusivo para estes passageiros frequentes que embarcam diariamente com a companhia no aeroporto paulista. De acordo com Derick Barbosa, diretor de aeroportos da Latam, 100% dos clientes nestas categorias já passam utilizam o benefício que existe no terminal 3, também no aeroporto de Guarulhos. "Devemos ter até 200 passageiros diariamente usando este serviço aqui", diz.

Além do atendimento prioritário e exclusivo, os clientes Black Signature e Black também contam com o despacho de bagagem especial, para que a restituição seja feita de forma prioritária. "Quem é membro dessas categorias voa com a Latam em torno de três vezes por semana, por isso acreditamos que esse espaço será muito utilizado", afirma.

Guarulhos é o primeiro aeroporto a receber o check-in premium da Latam por sua relevância. Em Cumbica, a Latam opera diariamente mais de 170 voos para outros 46 aeroportos brasileiros e 90 aeroportos no exterior em voos diretos e indiretos, sendo a principal porta de entrada para estrangeiros que visitam o Brasil.

Embarque e desembarque em carros elétricos

Desde o fim do ano passado, os passageiros Latam Pass Black Signature que embarcam de forma remota (quando o avião não para no finger) no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, contam com uma experiência completamente diferente. Assim que passam pelo portão, os clientes já são identificados e orientados a entrarem em um Audi Q8 e-tron 100% elétrico.

O serviço de luxo está disponível para embarque nos portões 13 ao 22 durante toda a semana, das 6h às 23h, sem necessidade de agendamento. Cada veículo transporta até três passageiros. Desde o início de 2023, a comodidade já era oferecia pela companhia aérea, mas o translado até o avião era feito por vans executivas.

Produtos da Trousseau na sala vip

Em fevereiro, a companhia aérea fechou uma parceria com a Trousseau e passou a oferecer os produtos da marca no lounge VIP do Terminal 3. O kit inclui toalhas, hidratante, xampu, condicionador e sabonetes.

Atualmente a Latam tem salas VIP próprias nos aeroportos de Guarulhos, Santiago (Chile), Bogotá (Colômbia), Ezeiza/Buenos Aires (Argentina) e Miami (Estados Unidos). Segundo Ricardo Oliveira, head de parcerias e estratégias para o cliente do grupo Latam Airlines, a parceria começa com o Brasil, mas a ideia é que o serviço seja expandido.

Como faz para ser Black e Black Signature?

O Black e o Black Signature são duas das seis categorias do Latam Pass, programa de fidelidade oficial da companhia aérea. Ao se cadastrar, o cliente passa a acumular pontos e ter acesso a mais benefícios a cada voo que realiza com a empresa. A categoria Black Signature é a mais avançada. É necessário acumular um total de 160 mil pontos para ter acesso ao benefício. No caso da categoria Black é preciso ter 75 mil pontos qualificáveis para acessar o benefício.