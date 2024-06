7 hotéis pelo Brasil para aproveitar as férias de julho

As férias de julho se aproximam e nada melhor do que ter uma viagem programada em família para descansar e curtir destinos paradisíacos. Confira sete hotéis pelo Brasil com condições e programações especiais para aproveitar o período.

BA’RA Hotel - João Pessoa

Localizado em uma das orlas mais desejadas do nordeste, a de Cabo Branco, em João Pessoa, o BA’RA Hotel está de portas abertas para receber os turistas que querem aproveitar ao máximo as férias de julho em grande estilo. Para o período, o hotel preparou condições especiais.

Um dos ambientes mais procurados é a piscina no rooftop do hotel com vista privilegiada para a praia. Todos os sábados, os hóspedes poderão curtir o entardecer com drinks autorais e petiscos do ORAMA ao som de DJs exclusivos.

Pensando no conforto dos pais de plantão, o hotel também preparou uma condição especial para famílias que querem curtir as belezas de João Pessoa. Crianças de até 12 anos não pagam hospedagem em apartamentos família e o kids club, com monitor, terá horário estendido durante todo o mês. Os hóspedes receberão um cashback de R$ 100 (por dia e por pessoa) em todas as reservas feitas até o dia 20 de junho. A promoção é válida para as reservas de julho, agosto e setembro.

Destaque no cenário arquitetônico e hoteleiro da Paraíba, o BA’RA Hotel conta com 123 acomodações, sendo 121 apartamentos e duas suítes Prestiges. Além disso, se destaca pela gastronomia ímpar em seus dois restaurantes, um no térreo e outro no rooftop, e no serviço de wellness com o SPA By UMI.

As reservas para se hospedar no hotel lifestyle podem ser feitas pelo site: https://barahotel.com.br e pelo email reservas@barahotel.com.br. Para acompanhar as novidades, o perfil no Instagram é @barahotel.

Txai Resort Itacaré - Bahia

Txai Resorts em Itacaré (BA). (Divulgação/Divulgação)

Para quem deseja aproveitar o período em contato com a natureza, o Txai Resort Itacaré é o destino ideal. Localizado em Itacaré, na Bahia, o resort oferece, durante o mês de julho, uma agenda especial de atividades em parceria com a CRIA.

Dentre as atividades propostas pela empresa de recreação, para crianças a partir de 4 anos, estão a noite do marshmallow, piquenique na praia, gincanas na praia, brincadeiras na piscina e cineminha com pipoca.

Aos hóspedes que gostam de massas, é possível participar da Noite da Pizza e desfrutar de uma pizza assada em forno à lenha. O resort também oferece aos hóspedes guias qualificados para uma série de experiências, como visitar uma fazenda de cacau, fazer trilhas pela Mata Atlântica até as praias da região como Engenhoca, Havaizinho, Camboinha e Itacarezinho, bem como o encontro entre o Rio Tijuípe com o mar.

Valores: o resort oferece diárias a partir de R$3.940, em acomodação em Apartamento Superior. As reservas incluem café da manhã e transfer de ida e volta entre o aeroporto de Ilhéus e o Txai. Também é possível optar pela condição especial 5x4 que, ao reservar 5 diárias, o hóspede tem como cortesia a última noite.

Para mais informações e reservas, entre em contato por e-mail central.reservas@txairesorts.com ou telefone (11)3040-5010.

Vila Selvagem - Ceará

Vila Selvagem. (Divulgação/Divulgação)

Aulas de paddle tennis, massagens no spa ou simplesmente curtir a tranquila praia do Pontal de Maceió. Essa é a proposta do Vila Selvagem para as férias de julho. Localizado no município de Fortim, a 130 km de Fortaleza, o Vila Selvagem está em uma área de mais de 20 mil metros quadrados à beira-mar, e se tornou referência pela sua hospitalidade.

O hotel inaugurou duas quadras de paddle tennis, um dos esportes mais praticados na Europa e que está ganhando espaço no Brasil. As aulas com instrutor profissional tem valor de R$ 180 por hora por casal.

Para quem prefere repor as energias e relaxar, o novo Ywi SPA tem tratamentos, terapias, academia e produtos exclusivos desenvolvidos especialmente para o hotel, direto da Amazônia. Ele ficará aberto todos os dias, das 10h às 12h e 14h às 20h, e não é permitida a entrada de menores de 12 anos. Massagem Ayurveda e Chakra Balancing são algumas das opções de tratamentos, com valores que iniciam em R$ 290.

O Vila Selvagem tem diárias com café da manhã de R$1.400 a R$3.100. Para reservas: reservas@vilaselvagem.com ou Tel.: +55 (88) 3413.2031 Cel.: +55 (88) 99990-5555.

Jaguaríndia Village - Ceará

Jaguaríndia Village - Fortim. (Marcelo Isola/Divulgação)

Em uma área de 50 mil metros quadrados de frente para mar, e próximo às margens do Rio Jaguaribe, o Jaguaríndia Village é cercado por uma vegetação nativa, dunas e um belo jardim onde estão 30 acomodações, divididas em amplos bangalôs e apartamentos, e uma grande estrutura e entretenimento ao ar livre, incluindo spa, oca kids, seis quadras de beach tennis e um centro-escola de kitesurf com certificação internacional.

É possível escolher entre um pacote de aulas de kitesurf, usufruir das quadras de areia, assistir a um filme ao ar livre, relaxar no Spa ou simplesmente ficar na linda piscina que forma uma espécie de passarela a caminho do mar.

O restaurante JAG, que recebeu consultoria de um chef estrela Michelin, está com novo menu de pratos e drinks. E, caso você opte por alugar um carro elétrico no aeroporto de Fortaleza, o hotel tem pontos de recarga para uso dos hóspedes.

As diárias com café da manhã para casal partem de R$1.900, e para famílias de 4 ou 6 pessoas, a partir de R$2.980. Reservas pelo e-mail reservas@jaguarindiavillage.com ou pelo telefone 88 98145-0841 http://www.jaguarindiavillage.com

Almenat Embu das Artes - São Paulo

O Almenat Embu das Artes, Tapestry Collection by Hilton preparou uma programação especial com três noites de hospedagem pelo preço de duas, incluindo pensão completa e todas as atividades oferecidas no hotel. O Almenat Embu das Artes, Tapestry Collection by Hilton está rodeado pela Mata Atlântica, e é um retiro perfeito para descansar e se divertir com a família.

Durante todo o mês, o Almenat contará com diversas atividades para todas as idades, como a sala gamer e a sala de jogos raízes, além do seu tradicional boliche de 8 pistas, aberto todos os dias. Já aos finais de semana, o hotel preparou uma programação que inclui cineminha com pipoca, marshmallow e milho na fogueira, festival de sopas e infusões caseiras, além de um time de recreação com atividades especiais. Para os adultos, o hotel ainda oferece o tradicional Almenight, aos finais de semana, com música ao vivo e drinks em dobro. As reservas podem ser feitas diretamente no site oficial.

Hotel Fasano Boa Vista - São Paulo

Fasano Boa Vista. (Daniel Pinheiro/Divulgação)

Em 2007, nasceu o Fazenda Boa Vista, um refúgio de luxo e alta renda em Porto Feliz. Para aqueles que desejam hospedar-se neste paraíso campestre, o Hotel Fasano Boa Vista oferece a mais requintada experiência que se possa imaginar.

O hotel conta com um restaurante nas dependências, onde a tradição centenária do Grupo Fasano traduz-se em pratos memoráveis. As suítes oferecem um contato visual privilegiado com a natureza local, proporcionando uma experiência relaxante. Nos quartos do térreo, as varandas possuem uma saída direta para o terreno da Fazenda, convidando seus hóspedes para um passeio revigorante junto ao meio ambiente.

Para proporcionar momentos de lazer inesquecíveis aos seus hóspedes, o hotel oferece uma variedade de opções. Há quadras de tênis, fazendinha, Kids Club, centro equestre, heliporto e dois campos de golfe no local. A piscina conta com uma estrutura completa para aproveitar os dias de sol, com serviço de bar, lobby bar integrado ao lobby e à varanda do hotel, com duas mesas de snooker vintage para um coquetel no final da tarde.

A elegância do Grupo Fasano combina perfeitamente com a atmosfera descontraída do campo, criando um ambiente acolhedor e inesquecível. Seja para uma diária ou para uma estadia prolongada, o hotel promete superar todas as suas expectativas.

Serviço: Endereço: Rodovia Castello Branco, Km 102,5, s/n – Porto Feliz, São Paulo. Telefone: (15) 3261-9900. WhatsApp: (15) 99111-5550. E-mail: fbv@fasano.com.br

Hotel Fasano Belo Horizonte

Fasano Belo Horizonte. (Barbara Dutra/Divulgação)

A capital mineira é uma ótima opção para quem deseja conhecer um lugar acolhedor e, ao mesmo tempo, agitado. Para quem já mora por lá, uma experiência staycation também deve ser considerada. A abertura do Hotel Fasano Belo Horizonte em outubro de 2018 trouxe para cidade a personalidade e a excelência do Grupo, reconhecido internacionalmente como sinônimo de qualidade e serviços impecáveis.

As 77 suítes são classificadas em sete categorias, de acordo com a amplitude, que varia de 27 metros quadrados a 110 metros quadrados. Os quartos que não desfrutam de vista panorâmica possuem varandas super charmosas, decoradas com jardins externos, que são verdadeiros convites para momentos mais intimistas e reservados. O hotel dispõe de Fitness Center e Wellness SPA, que inclui três salas de massagem, sauna úmida e piscina. O espaço fica na cobertura, proporcionando mais comodidade e privacidade aos hóspedes e ao público externo, que também pode ter acesso a esta experiência.

Dentre as experiências oferecidas para as férias de julho estão visitas guiadas no ateliê de cerâmica, festa da música do Inhotim e recreação infantil no hotel em parceria com a Colorê.

Serviço: Rua São Paulo, 2320 – Lourdes. Telefone: (31) 3500-8900. Whatsapp: (11) 8411-8893 E-mail: bh@fasano.com.br