Arena BTG+: um novo complexo dedicado ao esporte e a gastronomia

Unindo entretenimento, esportes, gastronomia e business, a cidade de São Paulo ganha um local dedicado a experiências únicas, a Arena BTG+. Contando com o patrocínio de empresas como o BTG Pactual, que dá nome à arena, estão empresas como Lacoste, Starbucks, Estrella Galicia, MDS, Parque Global e WCS Conectologia.

A Arena BTG+, projetada para proporcionar experiências exclusivas, pretende potencializar o relacionamento corporativo, exposição de marcas e ativação de produtos e serviços.

Com uma área de 6.500 metros quadrados no bairro do Morumbi, a infraestrutura conta com instalações de nível internacional, com praça de ativação, lounge gourmet, além de quatro quadras de tênis padrão ATP, cinco quadras de beach tennis e uma de padel.

Com estrutura tecnológica, todas as quadras dispõem de um sistema de streaming, com botão de replay, onde é possível gravar momentos e as melhores jogadas.

Para o social, a Arena BTG+ atuará junto a 200 jovens da comunidade Paraisópolis, ministrando aulas de tênis e palestras socioeducativas com atletas e empresários. "Para nós faz todo sentido apoiar a Arena BTG+, que preza pelo serviço exclusivo e, assim como nós, vai proporcionar experiências únicas a seus clientes", afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Na área gastronômica, estão a Escola de Gastronomia da Chef Raffaella Rossi e o catering assinado pela Boutique Gourmet Gastronomia. "Estamos muito contentes com a aceitação do público e das empresas com a proposta do nosso complexo, que une esporte e gastronomia. Buscando inovação, trouxemos o que há de melhor em tecnologia para dentro da Arena BTG+. Agradeço muito a parceria com o BTG+, que desde o início acreditou no potencial do projeto e agora já está colhendo os frutos da aposta" afirma Ricardo Camargo, Diretor Geral da Arena BTG+.

O lançamento do complexo, amanhã (17) às 19 horas, terá a participação de Fernando Meligeni, ex-top 30 do mundo, e Fernando Nardini, ambos apresentadores da ESPN. A transmissão será feita através do Instagram @arenabtg, e da plataforma de streaming (arenabtg.tvnsports.com.br).

