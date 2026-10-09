Anthony Vaccarello deixa comando da Saint Laurent após dez anos

RESUMO ＋ O estilista belga Anthony Vaccarello deixará a direção criativa da Saint Laurent após dez anos no cargo, anunciou o grupo Kering nesta sexta-feira, 9. A saída ocorre durante uma reestruturação da controladora da marca francesa, que enfrenta queda nas vendas e busca recuperar espaço no mercado chinês. O substituto ainda não foi anunciado.

O estilista belga Anthony Vaccarello deixará a direção criativa da Saint Laurent após dez anos à frente da marca francesa de luxo. A saída foi anunciada nesta sexta-feira, 9, pelo grupo Kering, controlador da grife.

Vaccarello assumiu o cargo em 2016, no lugar de Hedi Slimane, e comandou a expansão internacional da Saint Laurent, impulsionada principalmente pela demanda na China. Sob sua direção, as vendas anuais da marca ultrapassaram 3 bilhões de euros em 2023.

A Kering informou que anunciará um novo diretor criativo em breve, mas não divulgou o nome do substituto.

A saída ocorre durante uma reestruturação conduzida pelo CEO da Kering, Luca de Meo, após anos de queda nas vendas do grupo. A recuperação do mercado chinês está entre as prioridades do executivo.

Saint Laurent enfrenta queda nas vendas

A Saint Laurent registrou uma queda de 9% no faturamento em 2024, seguida por um recuo de 6% em 2025. Segundo a Kering, as vendas da marca apresentaram relativa estabilidade em 2026.

A empresa divulgará os resultados de vendas do terceiro trimestre em 22 de outubro. As ações da Kering acumulam queda de 31% desde o início do ano.

A Saint Laurent era a última grande marca do grupo a manter o mesmo diretor criativo, apesar das mudanças realizadas em outras grifes da companhia. Gucci, Balenciaga e Bottega Veneta já haviam passado por reformulações em suas equipes criativas durante a desaceleração do setor de luxo.

Como foi a passagem de Anthony Vaccarello pela Saint Laurent?

Durante sua gestão, Vaccarello buscou preservar a identidade parisiense da Saint Laurent e ampliar sua presença internacional. Seus desfiles ganharam destaque por apresentações realizadas diante da Torre Eiffel iluminada, em Paris.

A marca também expandiu sua atuação para o cinema, com investimentos em produções como “Emilia Pérez”, filme premiado no Festival de Cannes.