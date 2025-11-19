Carnaval de 2026 terá apoio da Ambev — agora para os blocos de rua

Se o Brasil tem uma organização popular que funciona bem, ela se chama Carnaval de rua. E, em 2025, a festa que toma as avenidas de São Paulo e do Rio de Janeiro consolidou um patrocinador já reconhecido como folião: a Ambev.

Para o Carnaval de 2026, até 250 blocos de rua do Rio de Janeiro e de São Paulo poderão participar do edital da marca, de R$ 4 milhões. O objetivo é fortalecer a base do Carnaval de rua com repasses diretos, antecipados e sem custos aos blocos selecionados. O foco são os grupos com até 20 mil foliões.

Para os blocos pequenos, de até 5 mil foliões, o patrocínio será de R$ 10 mil. Para os blocos médios, entre 5.001 e 20 mil foliões, o patrocínio será de R$ 20 mil reais. O valor total do investimento será dividido igualmente entre Rio e São Paulo.

Em São Paulo, a Skol será a protagonista da folia. Para os blocos selecionados no edital, a marca terá ativações exclusivas, experiências imersivas para os consumidores e ações de personalização em guarda-sóis e pontos de venda. Os foliões também terão acesso a rótulos premium como Spaten e Corona, além das opções zero álcool.

No caso do Rio de Janeiro, a iniciativa será encabeçada pela Brahma.

"Investir diretamente na base, antecipar recursos e descomplicar o processo é uma forma de dizer que acreditamos nos blocos e no impacto que eles geram”, destaca Leandro Mendonça, diretor de marketing de experiências e patrocínios da Ambev.

Como participar do edital da Ambev para blocos de rua?

As inscrições começam no dia 24 de novembro e vão até 7 de dezembro e podem ser realizadas de forma gratuita pela plataforma Prosas.

Podem se inscrever as organizações que atraem até 20 mil foliões, representadas por pessoas físicas (maiores de 18 anos) ou pessoas jurídicas (incluindo MEIs), desde que representem blocos cadastrados e habilitados pela Prefeitura de São Paulo para o Carnaval de 2026 e garantam exclusividade de patrocínio do segmento de bebidas para a Ambev.

Não é necessário apresentar prestação de contas financeiras para participar do edital. Os blocos que se inscreverem devem apenas cumprir as contrapartidas de visibilidade e entregar o relatório final de contrapartidas:

Menção ao patrocínio Skol e marcas indicadas pela Ambev no microfone na abertura e encerramento do desfile;

Uso do estandarte Skol e marcas indicadas pela Ambev (blocos pequenos);

Uso de estandarte e luminoso/blimp Skol e marcas indicadas pela Ambev (blocos médios);

Entrega de relatório final em até 15 dias após o Carnaval.

Os materiais de marketing serão entregues pela Ambev de forma gratuita. O pagamento está previsto a partir de 22 de janeiro de 2026, após a assinatura do contrato e entrega dos documentos exigidos.

Demais informações podem ser conferidas no regulamento para o edital de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Brinde à Rua: o Carnaval patrocinado pela Ambev

Há anos a gigante cervejeira "entra" na festa com apoios financeiros, mas este é o primeiro edital da marca totalmente dedicado aos blocos e ligas independentes.

Nos anos anteriores, a Ambev investiu no Carnaval de outras maneiras. Em 2024, por exemplo, aplicou R$ 20 milhões em apoio para ambulantes e catadores de recicláveis. Em 2023, patrocinou o Carnaval de Rua de São Paulo com mais de R$ 25 milhões e 10 marcas próprias.

Para 2026, o patrocínio nos blocos de rua se soma a um movimento maior da companhia na cultura brasileira. Em 2025, a Ambev anunciou um aporte de R$ 67 milhões em projetos culturais em todo o país.

O Carnaval é um dos eventos culturais mais economicamente lucrativos do país. Em 2025, a festa movimentou mais de R$ 12 bilhões na economia brasileira, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), e gerou cerca de 32 mil vagas temporárias.

Destacaram-se os setores de bares e restaurantes (R$ 5,4 bilhões), transporte (R$ 3,31 bilhões) e hospedagem (R$ 1,28 bilhão), que responderam por 83% da receita do turismo.