Amanda Gorman, poetisa que marcou a posse de Biden, performará no Super Bowl

The Weeknd não será a única atração aguardada no Super Bowl deste domingo, 7. Além do artista canadense, também foi convidada para performar na final da liga de futebol americano a poetisa Amanda Gorman, que encantou o mundo durante a posse do presidente Joe Biden no último dia 20 de janeiro.

Gorman recitará um poema antes do início da partida entre Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers em Tampa, na Flórida, às 20h30 (horário de Brasília, 18h30 no horário local).

O poema de Gorman será recitado aos três "capitães honorários" escolhidos como homenageados pela NFL: o educador Trimaine Davis, a enfermeira Suzie Dorner e o veterano da marinha James Martin, todos heróis da pandemia.

A poetisa de 22 anos ganhou notoriedade nacional após a posse de Biden, quando se consagrou como a poetisa mais jovem a participar de uma posse presidencial na história dos Estados Unidos. Na sequência, Gorman também publicou seu primeiro livro -- "The hill we climb" (a montanha que escalamos, em tradução livre), que será lançado no Brasil pela Intrínseca.

Gorman ainda assinou com uma agência de modelos para representá-la a partir de agora, de acordo com a agência Bloomberg.

Em uma temporada marcada pela pandemia, o Super Bowl deste domingo terá ainda The Weeknd como atração principal do intervalo, sucedendo as cantoras Shakira e Jennifer Lopez, que fizeram a apresentação no ano passado.

Mesmo em meio ao coronavírus, a 55ª edição do Super Bowl deve seguir atraindo uma multidão de espectadores pelo mundo. Os anúncios publicitários no intervalo também estão também entre os mais aguardados -- as marcas chegam a pagar mais de 5,5 milhões de dólares por segundos de espaço na atração, como a EXAME mostrou.

Como assistir ao Super Bowl

No Brasil, a 55ª edição do Super Bowl será transmitida na ESPN, podendo ser assistida pelos assinantes pela TV ou online.

Dentro de campo, as atenções estarão voltadas ao duelo de Patrick Mahomes, do Kansas, e Tom Brady (marido da modelo brasileira Gisele Bündchen), dos Buccaneers.

No ano passado, o Kansas City foi o vencedor -- tendo Brady novamente como rival, então no New England Patriots --, e tenta repetir o feito neste ano. Após deixar o Patriots com 20 anos (e seis títulos) de história no time, tenta seu primeiro título com os Buccaneers.

Brady é o jogador com mais edições do Super Bowl -- a final do futebol americano nos EUA -- disputadas na carreira, e chegará neste domingo à sua 10ª participação, um recorde absoluto.