Super Bowl: marcas pagam US$ 5,5 milhões por 30 segundos; veja vídeos

Neste domingo, 7, acontece o Super Bowl, jogo final do campeonato da NFL (National Football League) e maior evento esportivo dos Estados Unidos. Por conta da pandemia grandes e tradicionais anunciantes como as marcas de bebidas Coca-Cola e Budweiser resolveram não anunciar desta vez. Mas isto não impediu que outras marcas pagassem cerca de 5,5 milhões de dólares por uma exibição comercial de 30 segundos, valor 7% maior do que em 2020.

Para aproveitar o investimento, as marcas começaram a divulgar teases ou mesmo vídeos mais longos do que os que serão exibidos no campeonato, como fez a GM na divulgação de seus veículos elétricos. Veja abaixo alguns deles (com áudio e legenda em inglês).

Uber Eats:

A dupla Wayne and Garth, do filme Quanto Mais Idiota Melhor, sucesso dos anos 1990, reaparecem para comentar como 2021 não é tão legal assim, mas tem Uber Eats.

Com bom humor a Amazon divulga a Alexa. No comercial o ator Michael B. Jordan aparece de uma forma sexy na imaginação de uma vendedora da assistente virtual como se ele fosse a própria assistente de voz.

Cheetos

O casal de atores Ashton Kutcher e Mila Kunis aparecem num em vídeo em que Ashton acusa -- enquanto canta -- Mila de ter comido seu Cheetos. O cantor Shaggy também participa do vídeo que faz paródia de um de seus sucessos.

Scotts e Miracle-Gro

No anúncio alguns famosos aparecem aproveitando seus jardins, entre eles John Travolta e a filha Ella dançam para gravar um Tik Tok.

Stella Artois

A marca de cervejas contratou o cantor Lenny Kravitz para dizer que "Todos nós nascemos com 2,5 bilhões de batimentos cardíacos. Isso o torna um bilionário. Portanto, não vamos desperdiçar a fortuna dentro de nós. Investir nos momentos que compartilhamos porque somos ricos em vida".

Ford

A montadora não deixou a pandemia de lado e resolveu mostrar seus esforços no combate a covid-19 com doações de EPIs e desenvolvimento de produtos.

Toyota

A montadora resolveu contar em um vídeo bastante emocionante a história de Jessica Long, que foi adotada com poucos anos de vida depois de ter suas pernas amputadas por uma condição rara e hoje é nadadora paraolímpica.