Dormir às 21h e pijamas especiais: a rotina de sono de Tom Brady

Tom Brady vai disputar neste domingo, 7, o 10º Super Bowl de sua carreira, feito nunca alcançado por outro jogador da história da NFL (liga de futebol americano). O único outro quarterback que chegou remotamente perto de seu recorde é John Elway, que jogou em cinco.

Aos 43 anos, o jogador de futebol americano pode conquistar seu sétimo título da NFL. Dos nove Super Bowls que jogou ao longo das 20 temporadas em que foi titular na NFL, Brady conquistou seis, todos eles com o New England Patriots.

Para conquistar tal feito, Brady não esconde sua fórmula de sucesso, que inclui uma rotina rígida de treinos, alimentação e o essencial: uma boa noite de sono. A rotina do jogador que foi contada em seu livro "The TB12 Method" ou "O Método TB12", lançado em 2017.

Como parte crucial para seu bom desempenho, Brady aponta em seu livro que se mantém fiel à sua rotina de sono de nove horas por noite. Dorme às 21h e acorda às 6h. "Se não nos recuperarmos bem, isso afetará a nossa energia e rendimento geral".

Segundo ele, o maior benefício do sono é que ele é uma terapia ininterrupta de regeneração natural. "É uma oportunidade para relaxar cada parte do corpo, e fundamental para nos recuperarmos para as atividades do dia seguinte. Se não dormimos o suficiente, nossa acuidade mental e física diminui".

Abaixo, alguns métodos e dicas de Tom Brady para uma boa noite de sono:

Não comer perto de dormir

Brady disse que não come nada muito tarde para que a comida seja digerida antes que vá dormir. Ele também evita álcool e cafeína, que podem prejudicar o sono.

"Minha última reifeição é o jantar e, se eu vier a comer sobremesa, como depois do almoço, para que o excesso de açúcar não me mantenha acordado à noite", disse Brady em seu livro.

Horário correto de exercício

Brady gosta de começar seus treinos cedo.

“Se você se exercita à noite, certifique-se de que demore duas a três horas antes de dormir, uma vez que você não quer estimular demais o corpo e o cérebro”, escreveu ele.

"Se for noite e você estiver se sentindo desperto, tome um chá uma hora a 45 minutos antes de ir para a cama".

Sem distrações

Brady disse que desliga todos os seus aparelhos eletrônicos meia hora antes de dormir para evitar distrações.

A sua esposa, a supermodelo Gisele Bündchen, nem permite celulares perto da cama quando eles dormem, de acordo com o livro, e o quarto deles não tem TV.

Um ambiente fresco e silencioso

Para Brady, a temperatura ideal para dormir é de cerca de 65 graus Fahrenheit (cerca de 18 graus Celsius). “Gosto do meu quarto fresco, escuro e o mais silencioso possível para garantir uma boa noite de sono”, disse ele no livro.

Além disso, embora o jogador não tenha dito se ele mesmo usa, Brady disse em seu livro que "partículas como pêlos de animais e poeira podem interferir na respiração e no sono adequados" e sugeriu colocar uma planta no quarto, explicando que as plantas criam umidade, filtram o monóxido de carbono e outros produtos químicos, e bombeiam mais oxigênio no ambiente.

Um gerador de íons negativos é outra opção, de acordo com Brady, que escreveu que pode melhorar a função respiratória, filtrar os poluentes do ar interno e proteger contra mofo e bactérias. No entanto, embora alguns estudos tenham mostrado que os íons negativos podem limpar o ar interno, os benefícios para a saúde relacionados aos humanos precisam ser mais verificados.

Pijamas funcionais

Brady escreve que dormir bem ajuda o cérebro a descansar e rejuvenescer, mas que quer garantir também que seu corpo permaneça em estado de recuperação, mesmo durante o sono. Para isso, ele disse que usa roupas e pijamas funcionais. "As melhoras que experimentei desde que comecei a usar roupas e pijamas funcionais são extremamente importantes para minha recuperação".

"Gosto da ideia de meu corpo trabalhar para mim durante a noite. Se meus adversários não estiverem vestindo o mesmo que eu, tenho vantagens sobre eles mesmo quando estou dormindo".

Em 2017, o jogador fez uma parceria com a Under Armor para lançar uma linha de pijamas que, segundo afirma a empresa, ajudam na recuperação física dos atletas por meio de uma tecnologia de biocerâmica envolta no tecido da vestimenta. A função dela é absorver as ondas de raios infravermelhos, que são emitidas pelo corpo, e rebate-las de forma a ajudar na recuperação, na melhor qualidade do sono, reduzir inflamações e ainda regular o metabolismo.