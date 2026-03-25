Alta joalheria: Bvlgari apresenta Eclettica com mais de 160 peças

A Bvlgari apresentou na noite de ontem, 24, Eclettica, sua mais nova coleção de alta joalheria e relojoaria, em seu país de origem, a Itália. Entre a Villa Arconati e a Villa Necchi Campiglio, em Milão, foram exibidas cerca de 650 criações, incluindo joias, relógios, bolsas e perfumes.

A coleção Eclettica reúne mais de 160 peças, entre elas 14 transformáveis e mais de 50 joias com valores milionários, que exploram referências à escultura, pintura e arquitetura.

A Villa Arconati sediou o jantar de gala e a exposição. O local foi construído sobre o antigo espaço de estudos de Leonardo da Vinci e é conhecido como a “pequena Versalhes de Milão”.

O evento contou com a presença de embaixadores da Bvlgari, como Dua Lipa e Jake Gyllenhaal, além de Anne Hathaway, Priyanka Chopra Jonas, Liu Yifei e Kim Ji-won.

Para o evento, foram instaladas estruturas de luzes inspiradas na Roma Antiga, enquanto músicos executavam peças clássicas. Modelos com criações da Eclettica e roupas de Francesco Murano circularam pelo ambiente. Projeções desenvolvidas com o estúdio fuse ampliaram a percepção de volume e movimento, com imagens das joias reinterpretadas em composições visuais.

A coleção foi integrada à arquitetura do local, reinterpretada com referências contemporâneas. Esculturas em materiais como mármore foram produzidas manualmente, combinando formas geométricas e orgânicas. Ambientes foram revestidos com papéis de parede pintados à mão, inspirados na própria villa.

Seis esculturas em mármore de Carrara e folha de ouro, de Riccardo Gatti, foram usadas como suporte para as peças de alta joalheria, junto a uma pintura a óleo de Beatrice Bonafini. O espaço também contou com elementos como nichos de ônix e mármore, estruturas inspiradas em colunas romanas, tapeçarias da casa Rubelli e mobiliário selecionado pela Galeria Nilufar.