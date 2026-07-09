O estilo de Ulisses Marreiros, diretor do grupo Belmond no Brasil

Ulisses Marreiros nasceu no Algarve, em Portugal, zona turística por excelência. Ele começou no mundo da hotelaria de luxo no Hotel Quinta do Lago, que então era da Orient-Express (hoje parte do grupo Belmond, do qual é diretor no Brasil).

De lá foi para o resort One & Only Reethi Rah, nas Maldivas, como chefe de vendas. Voltou ao Algarve como diretor de marketing do Vila Vita Parc e depois ingressou no Reid’s Palace, do grupo Belmond, na Ilha da Madeira. Em 2021, mudou-se para o Rio de Janeiro, para assumir o cargo de gerente-geral do Copacabana Palace. Hoje, é diretor da Belmond no Brasil.

Veja o estilo de Ulisses Marreiros:

Uma viagem

Peru com a família, passando por todos os hotéis e trens da Belmond. Uma experiência inesquecível.

Um livro

Beach Babylon, de Imogen Edwards-Jones. É um livro superleve, divertido e de curta leitura, ideal para um voo. Fala-se que foi baseado nas histórias de um resort de cuja abertura participei há mais de 20 anos, nas Maldivas.

Uma série

Não costumo ver muitas, mas na última viagem à Europa vi uma série documental chamada 100 foot wave, que devorei de uma vez. Incrível a obsessão e o preparo desses atletas para surfar as maiores ondas do mundo.

Um esporte

Corrida, que tento fazer três vezes por semana no cenário mais idílico do mundo, a orla carioca que vai de Copacabana ao Leblon. Sempre pratiquei esportes: surfe, tênis de mesa, boxe, judô, futebol, vôlei etc. Antes de cursar gestão hoteleira eu fazia educação física.

Um estilo

Na esfera profissional, sempre uso terno ou blazer, com lenço no bolso. Nos dias de folga, sou prático e despojado. Gosto de usar surfwear durante o dia e camisa de linho à noite.

Uma comida

Venho de uma família que cultiva a cultura de mesa. Adoro conhecer novos restaurantes, de botecos à alta gastronomia. Em casa, minha mulher é uma supercozinheira.