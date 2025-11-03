O AC/DC, uma das bandas mais influentes da história do rock, anunciou a continuação da turnê "POWER UP", que começa em 2026. Entre 21 apresentações em diversas cidades do mundo, o Brasil aparece com um show único na cidade de São Paulo, no início do ano que vem.

Na capital paulista, a banda se apresenta no dia 24 de fevereiro de 2026, no Estádio do MorumBIS. Outras apresentações em países da América do Sul, como Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina), também já estão confirmadas para 11 e 23 de março, respectivamente.

A última apresentação do AC/DC no Brasil foi em 2009, durante a turnê "Black Ice Tour", no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A banda foi formada em Sydney em 1973, pelos irmãos escoceses Malcolm e Angus Young, e seguem até hoje como um dos grupos de rock mais longevos e famosos. Back in Black, por exemplo, é considerado o álbum mais vendido de todos os tempos por uma banda.

O grupo foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame em 2003 e segue sendo uma das maiores potências do rock, com mais de 200 milhões de álbuns vendidos e bilhões de streams. A atual formação, que vem para o Brasil, é composta por Angus Young (guitarra solo), seu sobrinho Stevie Young (guitarra base), Phil Rudd (bateria), Cliff Williams (baixo) e Brian Johnson (vocais).

Veja como comprar ingressos para o show do AC/DC no Brasil

Os ingressos para os shows estarão disponíveis a partir de 7 de novembro, a partir das 10h, pela Tickets for Fun. Fãs poderão adquirir as entradas online, com opção de pagamento em até 6x sem juros. O preço e os pontos de venda oficiais ainda serão divulgados.

Quando será o show do AC/DC no Brasil?

A apresentação será no dia 24 de fevereiro de 2026, no Estádio do MorumBIS.