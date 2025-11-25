Natal 2025: 12 opções de presentes memoráveis para se inspirar

Falta pouco para o Natal, o que significa que é hora de decidir o que embrulhar para os amigos e familiares. E em 2025, as opções estão ainda mais variadas para presentes criativos, memoráveis e úteis no dia a dia.

Como é tradição, a Casual EXAME selecionou uma vitrine com ideias de presentes femininos e masculinos para o Natal deste ano, com relógios, joias, roupas e acessórios tecnológicos. A lista tem itens de valor moderado a alto. Confira:

Estilo casual

Para quem está em busca de peças de roupa em um estilo mais casual, algumas marcas trazem boas ideias para o Natal. Na Riachuelo, as peças estão com descontos de Black Friday — um ótimo momento para quem quer aproveitar as promoções e adiantar os presentes. Indicamos o Vestido Midi com mangas bufantes e lastex, que sai nesta semana pelo valor de R$ 279,99.

Na Oficina, quem busca por peças mais casuais também encontra uma variedade de produtos à disposição. Na última semana de novembro, os itens da loja tem até 50% de desconto. Para as altas temperaturas do fim do ano, recomendamos a Bermuda Linho Santorini, pelo valor promocional de R$ 324.

Clássica como nunca, a alfaiataria está em alta nos últimos dois anos — inclusive com um caimento mais moderno. A casa de Ricardo Almeida relançou a linha Tailor Air recentemente, repensa o tecido em peças autorais e casuais. Uma boa opção de presente é a Jaqueta Leve Tailor Air Super. Na loja online, ela sai a partir de R$ 3.829,00.

Para o dia a dia, a Lacoste também chega às festas de fim de ano com diversas opções femininas no catálogo. A clássica Camisa Polo Mini-Piqué Stretch Slim Fit, na cor amarela, é uma daquelas peças-chave para se ter no guarda-roupa. O corte slim fit, faz com que a camisa se adapte ao corpo de maneira elegante, valorizando a silhueta feminina. Na promoção, sai por R$ 399,00.

Conforto em casa

Para quem quer uma nova peça para passar o fim do ano em casa, a Intimissimi tem uma porção de opções de pijamas confortáveis. Uma boa dica de presente da loja é o Robe em Cetim Grateful Simplicity Roxo. Feito em viscose, com uma delicada estampa de flores, ele tem um cinto na cintura, corte regular e manga comprida.

Tecnologia renovada

O fim de ano é um momento excelente para trocar smartphones e garantir novos acessórios tecnológicos. Na Samsung, uma boa aposta é o Galaxy Watch Ultra de 2025. Construído para ultrapassar os limites, o smartwatch resiste a até 55 °C de calor, 9 mil metros de altitude e 10 ATM de pressão da água. A bateria dura até 100 horas, e o modelo é equipado com o Galaxy AI, que fornece as informações de saúde para o usuário. Custa R$ 4.499,10 na loja original da marca.

Na linha dos smartphones, a Motorola tem um modelo novo que mistura elegância e praticidade para o dia a dia. O Razr 40 ultra é um celular dobrável, que cabe no bolso e se desdobra em várias possibilidades. A câmera frontal é um dos destaques, com 32 MP. O preço varia a partir de R$ 3.499,90.

Para a vida toda

Uma boa joia é o presente ideal para guardar pela vida inteira. Na Tiffany, as peças atemporais são ótimas opções para o Natal — em especial os da linha HardWear, que captura o espírito das mulheres de Nova York. Os brincos de elos grandes em prata de lei são uma boa pedida para acessórios simples e elegantes. O valor é de R$ 13.050,00.

A Cartier é outra marca que combina tradição com elegância em peças que se tornaram verdadeiros clássicos da joalheria. Se o objetivo é apostar no presente que vai durar uma vida toda, a pulseira Juste un Clou é a melhor opção. O preço é de R$ 41.900,00.

Ainda com as joias, a Bvlgari também é uma ótima forma de transformar o Natal em um evento de luxo. Um clássico da marca que nunca sai de moda é o relógio Serpenti Seduttori, com caixa em aço, pulseira em aço e mostrador em opalina branco-prata. Custa R$ 38.700,00.

Com hora marcada

Para relojoaria, alguns modelos tem sido objetos de desejo em 2025. A Technos, por exemplo, desenhou uma linha feminina focada nos mini relógios. O Technos Feminino Mini Dourado, que custa em trono de R$ 759,05, é um dos mais cobiçados.

A Audemars Piguet, para quem quer uma peça de alta precisão, também traz relógios clássicos e memoráveis. O modelo Jules Audemars, na cor azul marinho, é um dos mais elegantes da marca nos últimos anos. Pode ser encontrado em algumas marcas de relojoarias especializadas no Brasil, e custa a partir de R$ 40.657.