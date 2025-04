A TAG Heuer celebra presença no automobilismo com novos modelos da série Fórmula 1

GENEBRA. O spoiler estava dando. No Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, em março, a TAG Heuer expôs um grande relógio justamente da linha Formula 1, em uma versão estilizada, colorida.

Agora, no salão Watches & Wonders, que acontece em Genebra entre os dias 1 e 7 de abril, a marca suíça apresentou novas versões da coleção, um ícone dos anos 1980, desta vez com movimento alimentado por energia solar.

Já era esperado que a TAG Heuer fosse reforçar ainda mais sua ligação com o mundo do automobilismo a partir da nova parceria do grupo LVMH com a Fórmula 1, que começou a vigorar este ano e vale pela próxima década.

Na LVMH Watch Week, apresentação somente de marcas do grupo que aconteceu em Nova York, em janeiro, por exemplo, a manufatura lançou algumas novas versões da linha Carrera, também com conexão com o mundo automotivo.

O evento de Genebra, a TAG Heuer também apresentou um novo Carrera e mais uma versão do Monaco. Confira a seguir os lançamentos da marca no Watches & Wonders.

TAG Heuer Formula 1 Solargraph

A TAG Heuer apresenta agora nove novas referências TAG Heuer Formula 1. Os relógios agora vêm com uma caixa refinada de 38 milímetros, acabamento atualizado, incluindo aço jateado e tratamento DLC, design ergonômico, movimento Solargraph de última geração e uma vasta variedade de cores.

A coleção original foi apresentada em 1986. Aquele foi o ano também da estreia oficial da recém-nomeada TAG Heuer. Com a aquisição do histórico nome Heuer pelo grupo Techiques d'Avant Garde, as duas empresas se unificaram.

No espírito da década de 1980, com cores nunca usadas na relojoaria suíça de luxo, a coleção conquistou uma nova geração de consumidores. Ao longo dos anos, o TAG Heuer Formula 1 continuou a evoluir, com colaborações e parcerias com marcas como Kith e Oracle Red Bull Racing.

Os nove modelos agora trazem uma abordagem nova e moderna, inspirado no automobilismo. Três desses modelos fazem parte da coleção principal, disponíveis com mostrador preto e branco clássico, azul profundo – ambos com bracelete de aço – e um ousado vermelho.

Os seis modelos restantes são edições limitadas, destacando combinações de cores marcantes: preto e vermelho, preto e amarelo, azul e preto, branco e verde, branco e vermelho, além de uma edição especial em verde e vermelho.

Cada relógio presta homenagem à coleção original de 1986, preservando os elementos-chave que a tornaram um ícone da relojoaria suíça, conquistando tanto entusiastas quanto colecionadores.

Evoluindo a partir dos modelos originais de 35 mm, a nova versão de 38 mm mantém o distinto “décroché”, uma marca registrada do design que realça a elegância do relógio, proporcionando o equilíbrio perfeito entre esportividade e uso diário, adaptando-se a diferentes tamanhos de pulso.

Todos os modelos vêm com uma pulseira de borracha dinâmica com o logotipo da TAG Heuer em relevo – uma homenagem contemporânea ao legado da marca –, uma pulseira de borracha inspirada no automobilismo ou um bracelete de aço.

O movimento Solargraph é uma inovação na linha TAG Heuer Formula 1. Com Nesse calibre, a bateria do relógio é recarregada pela luz solar ou artificial. Apenas dois minutos de exposição direta ao sol são suficientes para alimentar o relógio por um dia inteiro.

Quando totalmente carregado, após menos de 40 horas de exposição ao sol, o relógio pode funcionar por até 10 meses sem necessidade de luz. Caso o relógio pare, basta uma exposição de dez segundos a qualquer fonte de luz para colocá-lo novamente em funcionamento.

TAG Heuer Formula 1 Solargraph

Calibre TH50-00

Funções: horas, minutos, segundos e data

Caixa: 38 milímetros, aço jateado

Comprimento: 45,2 milímetros

Espessura: 9,9 milímetros

Bezel bidirecional de bio-poliamida

Vidro cristal de safira com tratamento antirreflexo

Coroa de aço às 3 horas

Fundo de caixa rosqueado em aço

Resistência à água: 100 metros

TAG Heuer Carrera Day-Date

A marca traz também em Genebra a evolução de outro ícone, o TAG Heuer Carrera Day-Date, em seis novos modelos. O modelo foi criado em 1963, quando Jack Heuer idealizou um relógio que refletisse seu amor pelo automobilismo.

Inspirado pela corrida de estrada Carrera Panamericana no México, realizada na década de 1950, Jack Heuer procurou desenvolver um relógio que capturasse o espírito dos pilotos que desafiavam a prova, com legibilidade, precisão e praticidade.

Agora, em 2025, a TAG Heuer apresenta seis modelos com cores vibrantes, mostradores distintos, materiais sofisticados e diferentes opções de pulseiras. A versão em azul, por exemplo, apresenta um acabamento sunray escovado.

Já o Carrera Day-Date com mostrador opalino preto é uma escolha mais elegante, disponível com bracelete de aço ou em versão que combina aço e ouro rosa 18K 5N com acabamento escovado.

Outras versões são o modelo com mostrador preto granulado com ponteiro central laqueado em vermelho e detalhes vibrantes em azul, e o Twin-Time com mostrador escovado com efeito sunray em azul-petróleo

O calibre TH31 é manufaturado internamente. O TH31-02 e o TH31-03 (para o Twin-Time), desenvolvidos em parceria com a AMT e produzidos para a TAG Heuer, proporcionam uma reserva de marcha de 80 horas e vêm com uma garantia estendida de cinco anos.

A caixa mede 41 milímetros. A construção do mostrador também foi redesenhada, com um visual tridimensional inspirado no TAG Heuer Carrera Glassbox. Isso dá ao relógio uma sensação maior de profundidade e equilíbrio, ao mesmo tempo em que melhora a legibilidade.

TAG Heuer Carrera Day-Date: elegância (TAG Heuer/Divulgação)

TAG Heuer Carrera Day-Date

Calibre TH31

Funções: horas, minutos, segundos, dia e data

Logotipo TAG Heuer polido, revestido a ródio

Janela de dia e data às 3 horas

Caixa 41 milímetros de diâmetro, em aço escovado e polido

Espessura 12,57 milímetros

Vidro cristal de safira chanfrado e abaulado com duplo tratamento antirreflexo

Coroa em aço polido às 3 horas

Fundo de caixa de safira rosqueado em aço

Resistência à água 100 metros

TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph | F1

O automobilismo é um esporte definido às vezes por frações de segundos. Agora, a TAG Heuer lança uma versão de seu famoso cronógrafo quadrado com a função de split-seconds, que permite medir mais de uma cronometragem ao mesmo tempo, com bastante precisão.

Lançado em 1969, o modelo Monaco foi o primeiro cronógrafo de pulso automático e resistente à água com caixa quadrada. Seu visual, com o mostrador azul e a coroa posicionada à esquerda, fizeram do relógio um ícone de estilo. O modelo foi associado a diversas lendas do automobilismo, a começar pelo ator Steve McQueen, estrela do filme Le Mans, de 1971.

A cronometragem também faz parte da história da manufatura. Em 1916, a TAG Heuer lançou o Mikrosplit, um cronômetro capaz de medir simultaneamente diferentes intervalos de tempo, com precisão de até 1/100 de segundo. Nos anos 1960, o cronômetro Heuer split-seconds, referência 11.042, tornou-se ferramenta fundamental nos boxes durante as corridas de Fórmula 1.

Agora a marca apresenta o TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph |F1, com o cronógrafo automático split-seconds Calibre TH81-00. Sua função de fração de segundos, conhecida como “Rattrapante”, em francês, chama a atenção pela complexidade.

O mostrador exibe um padrão único bandeira quadriculada. As cores são inspiradas na assinatura da categoria. Entre os materiais utilizados estão cerâmica branca e cristais de safira. Um destaque é o fundo da caixa, feito de uma única peça de cristal de safira, proporcionando uma visão ampla do calibre TH81-00.

Os contadores do cronógrafo foram inspirados no design das pistas de corrida, com uma textura parecida com o asfalto, e trazem a famosa frase do comentarista britânico David Croft: “Lights out & away we go”, que remete à adrenalina da largada de um Grande Prêmio.

O modelo ainda conta com uma pulseira de couro branca e um fecho duplo deployant em titânio. O relógio vem em um estojo de madeira laqueado, desenhado com as cores emblemáticas da Fórmula 1.

TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph | F1: ícone em nova versão (TAG Heuer/Divulgação)

TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph | F1

Calibre TH81-00

Cronógrafo automático split-seconds

Reserva de marcha: 65 horas (cronômetro desligado) / 55 horas (cronômetro ligado)

Funções: horas, minutos, segundos, cronógrafo, função split-seconds

Mostrador translúcido em vermelho vibrante com marcações brancas

Índices aplicados com Super-LumiNova

Pontes jateadas em cerâmica branca

3 contadores

marcações em branco, vermelho e amarelo

Caixa 41 milímetros

Comprimento 47,9 milímetros

Espessura: 15,2 milímetros

Caixa de cerâmica branca jateada, escovada e polida

Bezel fixo de safira polida

Vidro de cristal de safira chanfrado e abobadado

Fundo de caixa de safira polido

Resistência à água 30 metros

Pulseira de couro branco com relevo têxtil e costura manual vermelha