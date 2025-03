Austin Butler: um novo rosto para o novo relógio da Breitling

O ator indicado ao Oscar, Austin Butler é um dos talentos mais marcantes de sua geração. Ele cativou o público com atuações em Elvis, Duna 2 e Clube dos Vândalos. A carreira de Butler foi definida pela liberdade, escolhendo seus papéis, criando seus personagens e colaborando com os maiores nomes de Hollywood. Agora, o ator também é o rosto do novo Top Time B31, da Breitling.

A mais recente linha Top Time apresenta o calibre B31, o primeiro movimento de três ponteiros desenvolvido e manufaturado exclusivamente pela Breitling.

“Para mim, a Breitling representa aventura e desafiar os limites do possível. O Top Time representa o meu estilo de vida: livre e pronto para tudo. É uma emoção fazer parte do Breitling Squad”, diz Butler.

“Passei algum tempo com Austin no set da campanha e fiquei impressionado com sua dedicação e atenção aos detalhes. Ele se preocupa com a perfeição, algo com que nos identificamos na Breitling", afirma Georges Kern, CEO da Breitling.

Desde 1960, o cronógrafo ousado e não convencional de Willy Breitling capturava o espírito livre da época. Simbolizava a autoexpressão e rompia as regras de design da relojoaria tradicional.

Desde o início, o Top Time foi criado a pensar na velocidade e no estilo. Tornou-se um favorito entre entusiastas do automobilismo, ícones da moda e até mesmo agentes secretos, James Bond usou a famosa versão do Top Time modificada pela personagem Q em 007 contra a Chantagem Atômica (1965). Sendo um dos primeiros cronógrafos concebidos para agradar tanto a homens como a mulheres, a sua aparência arrojada tomou conta das páginas das revistas e da tela de cinema.

O modelo possui tamanho clássico de 38 mm e foi concebido para se adaptar a todos os pulsos e todas as atividades.

Na base da coleção está o novo calibre B31 "time-only", que retoma os fundamentos da relojoaria, sendo o primeiro movimento de três ponteiros desenvolvido e manufaturado pela Breitling, com base na engenharia estabelecida com o Calibre 01 manufaturado pela Breitling, a referência da indústria para movimentos de cronógrafo, lançado em 2009.

"Trata-se da relojoaria na sua essência: registo do tempo puro, facilidade de utilização e caráter distinto", diz Kern.

Com índices embutidos no mostrador, a janela possui a data ampliada. O ponteiro dos segundos em tom laranja vivo adiciona um detalhe marcante nas três cores em que o mostrador do relógio está disponível: branco sobre azul, preto sobre verde e azul-celeste sobre branco.

O conforto também era uma necessidade na peça, com um ajuste confortável que abraça o pulso. Para isso, foram adicionados encaixes cônicos e o cristal com duas camadas curvas, refinando o perfil para uma aparência suavizada e minimalista.

O relógio está disponível com uma pulseira de couro perfurada com costuras contrastantes, inspiradas nas raízes automobilísticas da coleção, ou com um bracelete em aço inoxidável de três fileiras com um elo central assimétrico.

B31: modelo possui tamanho clássico de 38 mm e foi concebido para se adaptar a todos os pulsos e todas as atividades (Breitling/Divulgação)

Calibre B31

Após quatro anos de desenvolvimento, o novo calibre B31 "time-only" traz confiabilidade aprimorada em uma nova dimensão: 28 mm x 4,8 mm.

A sua arquitetura única incorpora componentes da Breitling imediatamente reconhecíveis: a roda de balanço de mola livre para melhorar a precisão, e a massa oscilante bidirecional esqueletizada que alimenta o movimento automático. Concebidas para impressionar, estas caraterísticas são visíveis através do verso da caixa aberto, com acabamentos em côtes de Genève e perlage.

Este novo calibre automático reforça a reputação da Breitling como líder técnica. Para a produção de componentes, a Breitling Chronometrie conta com sua rede de fornecedores de confiança, enquanto a montagem do movimento será compartilhada pela Breitling e pela AMT em uma linha dedicada em La Chaux-de-Fonds.

À semelhança de todos os movimentos manufaturados pela Breitling, o B31 é um cronômetro certificado pelo COSC, atestando a sua precisão excepcional. É ainda submetido a testes que simulam 16 anos de uso: 100.000 movimentos de corda na coroa, 3.456.000 oscilações de peso, 60.000 choques a 500 G, entre outros desafios extremos. O calibre oferece aproximadamente 78 horas de funcionamento fora do pulso e tem uma garantia de cinco anos.