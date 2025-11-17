São Paulo está em estado de atenção para alagamentos nesta segunda, 17

Toda a cidade de São Paulo está em estado de atenção para alagamentos no início da tarde desta segunda-feira, 17, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura. A virada no tempo veio com a chegada de uma frente fria vinda do litoral paulista que pode causar tempestades com raios e rajadas de vento que podem superar os 50km/h até o início da noite.

O CGE alerta, ainda, para o risco de queda de árvores em toda a cidade. O radar meteorológico do Centro mostra chuva intensa na Zona Sul, principalmente nas subprefeituras de Parelheiros, Capela do Socorro e MBoi Mirim. Segundo o CGE, as instabilidades devem se afastar da Grande São Paulo na quarta-feira, 19.

Alerta laranja

O estado de São Paulo está em alerta laranja de perigo para tempestades segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Isso significa que pode chover entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. O Instituto alerta para o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Outros estados do Sudeste e do Centro-Oeste também estão sobre alerta.

O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, a recomendação é para que os motoristas não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas. Também é aconselhável retirar aparelhos elétricos da tomada.

Em caso de emergências, ligue para a Defesa Civil (telefone 199) ou para o Corpo de Bombeiros (telefone 193).