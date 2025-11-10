A nova lista de presentes de Oprah Winfrey com apostas em bem-estar

Não é preciso muito para que Oprah Winfrey, apresentadora de sucesso global e uma das celebridades mais queridas dos Estados Unidos, influencie milhares de celebrações natalinas todos os anos. Como já virou tradição, a norte-americana divulgou sua famosa lista anual de presentes para a temporada de fim de ano — desta vez, com 100 sugestões que vão de itens acessíveis a produtos de luxo.

Entre tantas opções, os destaques voltados ao bem-estar e autocuidado chamam atenção, refletindo o estilo de vida que Oprah vem promovendo há décadas. Há de tudo um pouco: de liquidificadores inteligentes a acessórios de treino e livros de inspiração pessoal. Na dúvida sobre o que comprar ou em busca de ideias para presentear, as recomendações da apresentadora são um bom ponto de partida para quem busca equilíbrio entre tecnologia, saúde e conforto.

Apple Watch Series 11

O relógio de última geração da Apple aparece entre os favoritos de Oprah. Avaliado em US$ 390 nos Estados Unidos e vendido por cerca de R$ 5.499 no Brasil, o modelo oferece recursos avançados de monitoramento da saúde. “Fiquei impressionada com o novo recurso que alerta as pessoas sobre sinais de hipertensão crônica. Um investimento inteligente para quem quer manter a saúde em dia”, afirmou a apresentadora.

Pesos Stakt

Os halteres ajustáveis da Stakt, que custam US$ 110, também entraram na lista. O produto ficou conhecido após sua participação no Shark Tank americano e conquistou Oprah pela praticidade e design. Com variação de 1 a 3 kg, os pesos se adaptam à intensidade de cada treino. “Eles são ótimos para caminhadas, ciclismo indoor ou exercícios em casa”, disse.

Colete com peso APEXUP

Para quem busca aumentar o desafio durante o treino, o colete APEXUP é uma das recomendações. O acessório, disponível em versões de 2,2 a 13 kg, custa US$ 29 e pode ser encontrado em lojas on-line com entrega internacional.

Extrator de suco NAMA J2

O bem-estar também aparece na cozinha. O extrator de suco NAMA J2, avaliado em US$ 599 nos Estados Unidos, é um dos queridinhos da apresentadora. “É só colocar os ingredientes e ver frutas macias, folhas verdes e até vegetais fibrosos se transformarem em suco fresco em segundos”, contou Oprah. No Brasil, o produto pode ser encontrado por valores que variam entre R$ 5 mil e R$ 13 mil.

Concept2 SkiErg com suporte de chão

Entre os equipamentos mais sofisticados da lista está o Concept2 SkiErg, uma máquina originalmente desenvolvida para treinos de esquiadores e usada por Oprah em seu centro de atividades. O aparelho custa US$ 1.070. “É desafiante — comecei com intervalos de 30 segundos — mas é um ótimo exercício aeróbico”, destacou.

Liquidificador sem fio Beast GO

Com design portátil e recarregável, o Beast GO é outra sugestão de presente prático. “Basta colocar a bebida no copo, apertar um botão neste liquidificador e pronto”, descreveu a apresentadora. O item é vendido por cerca de US$ 114.

Barras de proteína Keo Mosh Brain Fuel

Criadas por Maria Shriver e Patrick Schwarzenegger, ex-mulher e filho do astro Arnold Schwarzenegger, as barras Keo Mosh Brain Fuel custam US$ 46 o pacote e contêm apenas três gramas de açúcar. “São benéficas para o cérebro e o corpo — e parte da renda é destinada ao Movimento Feminino de Alzheimer da Cleveland Clinic”, explica Oprah.

Livro Construa a Vida que Você Deseja

A própria Oprah também figura entre as indicações. Seu livro Construa a Vida que Você Deseja traz reflexões sobre autoconhecimento, propósito e felicidade. A edição especial custa US$ 40 nos Estados Unidos, mas a versão comum pode ser encontrada no Brasil por R$ 25.

“Ganhei meu primeiro diário aos 15 anos e, 50 anos depois, ainda escrevo nele. A beleza deste? É rápido, com cinco perguntas curtas para ajudar você a avaliar o seu dia e definir suas intenções para o seguinte”, pontuou a apresentadora.