Guaraná com fibras? Ambev entra de vez na era das bebidas funcionais

A popularização das bebidas com ingredientes funcionais vem transformando o mercado de não alcoólicos. Cada vez mais, o consumidor busca conveniência combinada a benefícios nutricionais, como aporte de fibras, proteínas e compostos que ajudem na digestão ou na energia. O movimento, que ganhou força entre marcas independentes e startups de bebidas saudáveis, agora começa a atrair grandes fabricantes.

A Ambev é uma das companhias que passam a explorar esse território. O grupo lançou suas primeiras bebidas com ingredientes funcionais: o Guaraná Antarctica Zero com Fibras e o Fusion com Proteínas. Ambos chegam ao mercado neste trimestre, com distribuição inicial pelo aplicativo Zé Delivery em cidades do estado de São Paulo.

“Estamos atentos às novas formas de consumir. São lançamentos que chegam para atender aos anseios de um público cada vez mais habituado a incluir produtos mais balanceados no seu dia a dia”, afirma Bianca Parrella, diretora de Marketing de Bebidas Não Alcoólicas da Ambev.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo médio de fibras no Brasil é de 15 gramas por dia, cerca de 10 gramas a menos do que o recomendado. A baixa ingestão pode afetar o funcionamento intestinal e aumentar riscos relacionados à obesidade, imunidade e saúde mental.

Os dados ajudam a explicar o avanço de produtos com apelo funcional. Pesquisa da Mintel mostra que 57% dos brasileiros que buscam hábitos saudáveis têm interesse em opções boas para a saúde digestiva, e 75% afirmam que suas escolhas alimentares são guiadas pelo desejo de boa nutrição.

O Guaraná Antarctica Zero com Fibras foi desenvolvido para atender o público que busca funcionalidade sem abrir mão do sabor. A fórmula é a mesma da versão zero açúcar, ajustada após mais de cem testes com consumidores, e traz 4,4 g de fibras por unidade, a maior quantidade entre os refrigerantes nacionais. O produto não tem adição de açúcares, é baixo em calorias e será vendido por R$ 3,49, valor próximo ao da versão tradicional zero.

“Trazer uma opção da bebida com ingredientes funcionais é a oportunidade perfeita para levar mais benefícios à rotina dos brasileiros. A fibra tem seus benefícios potencializados quando consumida junto das refeições; momento também de principal consumo do refrigerante no dia a dia. Nosso objetivo é estar nas mesas das casas e esquinas do país”, diz Parrella.

A segunda aposta da gigante de bebidas está no mercado de energéticos com o Fusion com Proteínas, que chega às prateleiras nas próximas semanas. A bebida tem 10 g de proteínas, não contém açúcares nem carboidratos, e será lançada nos sabores maçã verde e frutas vermelhas.

A novidade responde a um comportamento crescente identificado pela Mintel: 53% dos brasileiros que buscam hábitos alimentares saudáveis procuram opções que promovam energia. Assim como o Guaraná, o produto estreia pelo Zé Delivery em São Paulo, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, antes de ser ampliado para outras regiões.

Nova versão do Guaraná Antarctica Zero traz fibras e mira o consumidor que busca equilíbrio entre sabor e nutrição (Matheus Bonafé)

Com os novos rótulos, a Ambev amplia sua presença no mercado de bebidas funcionais e acompanha a mudança de comportamento do consumidor, que busca conciliar sabor, conveniência e benefícios à saúde. O movimento reforça a estratégia da companhia de diversificar o portfólio para além do álcool e disputar espaço em um setor que vem ganhando tração no país.

O interesse por produtos com apelo funcional tem atraído também outras empresas. A Better Drinks, em parceria com a JBS, lançou recentemente a Mamba Water Protein, água saborizada com 20 gramas de proteína e sem açúcar, glúten, gordura ou carboidrato. Desenvolvido com a Genu-in, unidade de colágeno da gigante de alimentos, o produto marca a entrada das duas companhias no campo da hidratação funcional.

De acordo com a Euromonitor, o mercado de nutrição esportiva, que inclui as bebidas proteicas, movimentou R$ 4,36 bilhões em 2023 e deve avançar 119% até 2028, alcançando R$ 9,57 bilhões. As bebidas prontas com apelo funcional (RTDs) são o formato que mais se expande, impulsionadas pela demanda por praticidade e valor nutricional agregado.

Para a Ambev, a aposta em ingredientes funcionais representa uma nova via de crescimento dentro do portfólio de não alcoólicos. Mais do que ampliar opções, a companhia tenta reposicionar marcas tradicionais diante de um consumidor que transforma o ato de beber em parte de uma rotina de bem-estar.

Os lançamentos chegam em um momento de desempenho misto para a empresa. No terceiro trimestre de 2025, a companhia registrou lucro líquido ajustado de R$ 3,84 bilhões, alta de 7,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas a receita líquida caiu 5,7%, para R$ 20,85 bilhões.

Conforme mostrou a EXAME, o Ebitda totalizou R$ 7,06 bilhões, praticamente estável na comparação anual, com margem de 33,9%. Já os volumes vendidos recuaram 5,8%, pressionados principalmente pelo mercado brasileiro, onde houve queda de 7,9% — reflexo das temperaturas mais baixas no Sul e Sudeste e da redução de renda no Norte e Nordeste, segundo a companhia.

Mesmo com o ambiente desafiador, a Ambev conseguiu elevar em 6% a receita por hectolitro, impulsionada pelo avanço das marcas premium e super premium. As linhas de cervejas sem álcool e bebidas não alcoólicas sem açúcar também apresentaram bom desempenho e ganharam peso dentro da estratégia de diversificação.