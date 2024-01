Parabéns, Oprah: como a apresentadora mais famosa do mundo foi da pobreza ao império de R$ 17 bi

A jovem negra, filha de empregada doméstica, abusada sexualmente na infância virou rainha da mídia, apresentadora mais famosa do mundo e filantropa. Construiu um patrimônio estimado em R$ 17 bilhões.

Oprah Winfrey acaba de completar 70 anos. E, quando a gente olha alguém tão bem-sucedido, é natural nos perguntarmos: como ela chegou a essa posição de tanto destaque?

A Bússola mergulhou na história dela e traz agora algumas curiosidades dessa trajetória marcada por muito sucesso — e, também, por muita dificuldade.

O verdadeiro nome

Orpah Gail Winfrey (sim, esse é o nome dela, não é erro de digitação) nasceu no interior dos Estados Unidos.

Orpah é um nome bíblico que causava confusão em quem tentava pronunciá-lo. Saía sempre "Oprah". E assim ficou. Ela adotou o erro e passou a se identificar com esse nome para toda a América.

Os pais dela se encontraram em uma única noite. A menina foi criada pela avó até os 6 anos de idade – e era tão pobre que volta e meia vestia sacos de batatas como vestidos.

Uma juventude de abusos

A infância difícil não era decorrente só da falta de dinheiro. Oprah sofreu abusos constantes da matriarca que vivia colocando a garotinha de castigo.

Quando passou a morar com a mãe, a situação infelizmente não melhorou. Com 13 anos, sempre fugia de casa e, aos 14, engravidou.

O bebê morreu poucas semanas depois do parto e era fruto do abuso sexual que sofreu desde os 9 anos.

“Esse era o maior segredo da minha vida. E eu tinha tanto medo desse segredo vir à superfície. Quando foi revelado, por um membro da minha família, foi o maior alívio da minha vida. As pessoas que me amavam, ainda me amavam”, confessou a apresentadora em seu programa, em 1986.

Escalada até o topo

Oprah saiu da pobreza se destacando na trajetória acadêmica. No colegial, ela estava entre as melhores da turma e, graças a esse desempenho, conseguiu vaga num colégio de gente rica, que a família jamais teria como pagar. E não era só a sua inteligência que chamava a atenção.

Aos 17 anos, Oprah venceu o concurso Miss Black Tenennessee . Na mesma época, ela trabalhou como apresentadora em uma rádio local.

Ela conseguiu uma bolsa na faculdade de comunicação da Universidade Estadual do Tennessee. Aos 22 anos, iniciou a carreira na TV como a primeira mulher negra e mais jovem âncora de uma emissora afiliada da CBS, uma das principais redes de TV dos Estados Unidos.

Em 1978, foi convidada para o talk show People are Talking, e mais tarde foi contratada para o AM Show, programa responsável pela virada em sua carreira.

The Oprah Winfrey Show

Dois anos depois, o AM Show foi estendido para uma hora de duração e rebatizado para The Oprah Winfrey Show. O espaço local na programação ficou pequeno pra tanto sucesso. Logo a atração passou a ser transmitida para todo o país. E, assim, ela se transformou na apresentadora mais reconhecida da TV americana.

O programa foi ao ar de 1986 a 2011, produziu 4560 episódios e recebeu 47 Emmys.

Em quase cinco décadas de carreira, Oprah fez entrevistas históricas.

Em 1993, Michael Jackson quebrou seu jejum de 14 anos sem dar entrevistas. Na ocasião, o cantor revelou ao mundo que tinha vitiligo. A conversa foi vista por cerca de 63 milhões de pessoas e se tornou a mais assistida da história da TV americana.

Em 2021 a apresentadora entrevistou o príncipe Harry e Meghan Markle , em um trabalho freelance orçado pelo equivalente a R$ 40 milhões. Na ocasião, o casal revelou seus motivos para o afastamento da família real, incluindo a preocupação de membros da monarquia sobre a cor de pele do filho deles.

Um amor de quatro décadas

Dedicada ao trabalho, Oprah sempre colocou sua carreira em primeiro lugar. Ela namora o empresário Stedman Graham há 40 anos, mas eles nunca se casaram. Ela garante que, se tivessem dito "sim" no altar, não estariam mais juntos.

Oprah versão 2024

Hoje, a jornalista tem sua própria produtora, a Harpo Inc, e também sua emissora de TV, a OWN.

Desde 1995, Oprah está na lista das pessoas mais ricas dos Estados Unidos, segundo a Forbes.

Em 2022, pela TIME, ela foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo.

A grande lição dessas sete décadas

“Foi isso que aprendi fazendo milhares e milhares no The Oprah Show: não importa de onde você veio. Não importa o que sua mãe fazia, se ela tinha um PhD ou não. O que importa é o agora, este momento, e sua disposição para ver este momento como ele é. Respeitá-lo, perdoar o passado e seguir em frente”, assegurou Oprah em um dos seus programas no canal OWN. E serve pra todo mundo, né? Parabéns, Oprah!

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Bússola Vozes: quem cuida dos filhos dos políticos?

Quem são os bilionários que levarão o Brasil ao primeiro campeonato mundial de lanchas elétricas?

Após faturar US$ 15 milhões na Argentina, startup de colchões quer “acordar” indústria brasileira